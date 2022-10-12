Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper

«Ростелеком» и ВТБ через свою совместную компанию приобрели половину сервиса MediaSniper, который занимается автоматизированной закупкой рекламы. Компания входит в топ-20 программатик-платформ, теперь представители госсектора, по оценкам экспертов, могут рассчитывать на аналогичное место в общем «зачете».

Закупка рекламы монополистами

Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» компания Platforma (ООО «Платформа больших данных», ПБД) стала владельцем 50% в платформе MediaSniper (ООО «Программатик экосистем»), сообщил «Коммерсант». Сделка готовилась весной 2021 г. однако из-за ухода иностранных рекламодателей MediaSniper (Henkel, Bayer, Bosh, LG) проект заморозили.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», вторая половина MediaSniper принадлежит сейчас основателю площадки Дмитрию Туркевичу.

Кто есть кто

Компанию Platforma «Ростелеком» и ВТБ создали в 2020 г. для работы с большими данными: обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации информации.

На платформе есть биржа обмена данными, через которую проходит оборот обезличенной и деперсонализированной информации. Компания продает бизнесу геосервисы и другие продукты на основе больших данных ВТБ, «Ростелекома», Tele2 и других партнеров.

СП «Ростелекома» и ВТБ приобрело половину сервиса MediaSniper, который занимается автоматизированной закупкой рекламы

Во время презентации, создатели площадки заявляли также и о возможностях управления рекламными кампаниями клиентов с помощью интеллектуальных систем. Такой совместный продукт должен помочь создать цифровые решения для повышения эффективности бизнеса и госсектора.

В 2021 г. выручка предприятия составила 6 млн руб., а чистый убыток — 267 млн руб. Фирма принадлежит «Ростелекому» и ВТБ в равных долях.

MediaSniper — эта российская программатик-платформа, благодаря которой можно автоматизировать закупку рекламы с учетом параметров ЦА, и не заниматься этим напрямую с разными площадками. Выручка компании составила в 2021 г. 591 млн руб., чистая прибыль — 65,6 млн руб.

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Благодаря такому альянсу в Platforma планируют быстро занять заметную долю рынка интернет-рекламы. При этом бренд MediaSniper партнеры обещают сохранить.

Что говорят участники рынка

Как отмечает Ирина Пустовит, руководитель исследовательского направления AdIndex, доля MediaSniper в сегменте составляет 15,7%, это 20 место в общем рейтинге отечественных программатик-платформ. Компания «Ростелекома» и ВТБ в подобные списки ранее не входила, но благодаря покупке 50% MediaSniper, может рассчитывать на аналогичные позиции.

Сумма сделки не раскрывается. По мнению Романа Нестера, основателя компании Segmento, она могла бы составить до 1 млрд руб. с учетом кризиса. Уход иностранных клиентов MediaSniper мог повлиять на стоимость актива по сравнению с первоначальными договоренностями 2021 г. Однако, как уточнили в Platforma, несмотря на изменения в портфеле, обороты MediaSniper выше аналогичного периода 2021 г.

В целом, по оценкам аналитиков, можно предположить, что 2022 г. — неплохое время для такой сделки. В 2021 г. рынок программатик-закупок рекламы в сети составил порядка 24,3 млрд руб., оценивают в AdIndex. В 2022 г. эксперты ожидают падение этого показателя на 15-25%. На ситуацию повлияют уход сервисов Google, DoubleClick и Criteo.

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Впрочем, ликвидация крупных зарубежных игроков только на руку отечественным платформам, отмечают аналитики. Спрос на них резко вырос. Конкуренцию теперь им составляют только экосистемы.