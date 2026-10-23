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Barsum Барсум

Barsum - Барсум

Компания Барсум разрабатывает решения для контроля трафика в корпоративных и ведомственных сетях передачи данных, контроля качества видеоконференцсвязи, предупреждения несанкционированного доступа к ресурсам телекоммуникационного оборудования, оперативного оповещения о состоянии сетей, управления телекоммуникационными затратами и другие решения из области OSS/BSS-систем. Продукты Барсум внесены в реестр отечественного ПО.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 2 742 143 490 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 2 742 143 490 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 2 742 143 490 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.10.2026 У ИТ-компании из 90-х праздник. Ей вернули 25 миллионов за украденный код 4
31.05.2024 CTI и «Барсум» заключили партнерское соглашение 1
18.09.2017 Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса 1
10.12.2009 АСУ «Эдельвейс» внедрили в новых отелях в Калининграде, Челябинске и Грозном 1
14.12.2005 "Рексофт" выделила "Барсум" в новую компанию 1
26.03.2004 "Рексофт" установил свой биллинг в сети регионального оператора 1
16.12.2003 "Рексофт" выпустил систему управления доступом и биллинга для Wi-Fi 1
14.12.2001 Race Communications начинает поставки биллинговых систем "Барсум" 1
04.12.2001 "Рексофт" и "КРОК" подписали партнерское соглашение 1
29.08.2000 Рексофт выпустила новую версию биллинговой системы для телекоммуникационных услуг "Барсум 2.04" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Barsum и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 494 7
Крок - Croc 1972 2
Tillypad - Тиллипад 9 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2157 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 1
Edelweiss - Эдельвейс 73 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1331 1
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
РЖД - Российские железные дороги 2112 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 370 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 447 1
Новард УК - Novard 73 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 83 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55119 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2211 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36964 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26662 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1748 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13365 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13858 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34109 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8441 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24900 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3609 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1191 2
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 96 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23290 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13642 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10909 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2387 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3163 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6539 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13215 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36191 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3274 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8774 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17138 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7377 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10383 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1801 1
OpenStack 568 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9469 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8824 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5760 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3279 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4510 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29978 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1329 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2277 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13067 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2090 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2540 1
Barsum Pro - Барсум Про 10 3
Barsum Office - Барсум Офис 6 3
Barsum Operator - Барсум Оператор 4 3
Barsum Wi-Fi 4 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
Microsoft ACE - Microsoft Access Database Engine - Office Access Connectivity Engine - ACE Database Engine - Office Access Connectivity Engine - Microsoft JET Engine - Microsoft JET Database - Jet Red - Joint Engine Technology 9 1
Эделинк - Edelweiss/Medallion - Эдельвейс/Medallion 11 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
Microsoft Office 4249 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 1
Microsoft Office 365 1057 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 293 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1473 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 928 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
Microsoft Windows 95 430 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 96 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
OmniNet - Omnitracker 71 1
Милющенко Денис 1 1
Гуденко Илья 28 1
Монахов Никита 1 1
Мельников Александр 98 1
Голубев Александр 19 1
Пономарев Андрей 27 1
Сергеева Татьяна 3 1
Левиков Антон 69 1
Кадыков Роман 15 1
Михневич Александр 1 1
Маковкин Иван 6 1
Мишин Михаил 4 1
Кудрявцева Марина 3 1
Куликов Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169144 6
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12094 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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