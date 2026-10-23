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Barsum Барсум
Компания Барсум разрабатывает решения для контроля трафика в корпоративных и ведомственных сетях передачи данных, контроля качества видеоконференцсвязи, предупреждения несанкционированного доступа к ресурсам телекоммуникационного оборудования, оперативного оповещения о состоянии сетей, управления телекоммуникационными затратами и другие решения из области OSS/BSS-систем. Продукты Барсум внесены в реестр отечественного ПО.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 2 742 143 490 ₽*
СОБЫТИЯ
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Barsum и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 2112 1
|Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 370 1
|Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 447 1
|Новард УК - Novard 73 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
|МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 83 1
|Милющенко Денис 1 1
|Гуденко Илья 28 1
|Монахов Никита 1 1
|Мельников Александр 98 1
|Голубев Александр 19 1
|Пономарев Андрей 27 1
|Сергеева Татьяна 3 1
|Левиков Антон 69 1
|Кадыков Роман 15 1
|Михневич Александр 1 1
|Маковкин Иван 6 1
|Мишин Михаил 4 1
|Кудрявцева Марина 3 1
|Куликов Максим 4 1
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