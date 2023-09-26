Оборудование «Атол» совместимо с ОС Astra Linux

«Атол» и ГК «Астра» продолжают технологическое партнерство, в рамках которого была подтверждена совместимость ряда моделей контрольно-кассового и торгового оборудования с операционной системой Astra Linux Special Edition. В перечне устройств, получивших сертификаты в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra — POS-терминал «Атол» Optima, POS-компьютер NFD10 PRO, моноблоки JAZZ 15 и Jazz 15 Pro. Оборудование прошло все необходимые тесты и готово для работы в среде российской ОС. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Совместимость позволяет обеспечить работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы с торговым оборудованием. Благодаря этой интеграции представители ритейла смогут перейти на отечественную ОС и снизить риски, связанные с уходом иностранных вендоров из России.

Astra Linux Special Edition — российская операционная система с современным функционалом и комплексом средств защиты информации, позволяющих обеспечить максимальный уровень ИТ-безопасности. Продукт включен в реестр Минцифры, имеет сертификаты всех регуляторов и может применяться в различных информационных системах, в том числе обрабатывающих любые конфиденциальные данные. Astra Linux используют государственные и частные организации, госкорпорации и концерны, промышленные предприятия и объекты критической информационной инфраструктуры.

Андрей Панов, руководитель департамента «Атол девайс»: «Обеспечив совместимость нашего оборудования с операционной системой Astra Linux Special Edition, мы стремимся предоставить нашим клиентам надежные и инновационные решения для их бизнеса. Эта интеграция открывает новые возможности для представителей ритейла, позволяя им перейти на отечественную ОС и минимизировать риски, связанные с уходом иностранных вендоров из России».

Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра»: На протяжении длительного времени мы отмечаем значительный рост спроса на импортонезависимые технологии во всех отраслях, включая ритейл, и эта тенденция еще долго будет актуальна. Миграция на ОС Astra Linux и другие российские программные и аппаратные средства началась несколько лет назад, и сейчас многие организации успели на практике убедиться в качестве и стабильности отечественных продуктов, — отметил. Мы постоянно работаем над расширением экосистемы софта и «железа», корректно работающего с нашим ПО. Успешная сертификация продукции «Атол» в рамках программы Ready for Astra — это еще один шаг на пути наращивания линейки совместимых отечественных решений для всех сфер экономики».

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«Атол» — российский разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 22 лет «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций.

В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.