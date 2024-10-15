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«Атол» и r_keeper подтверждают совместимость оборудования и ПО

«Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России, сообщает о подтверждении совместимости своих POS-терминалов с программным обеспечением r_keeper, системы для автоматизации предприятий общественного питания.

Теперь автоматизировать рестораны и предприятия общественного питания стало еще проще. Благодаря работе по интеграции и сертификации, клиенты, планирующие использовать популярное российское ПО r_keeper, могут быть полностью уверены в надежности и бесперебойной работе всей системы. Им больше не нужно тратить время на поиск совместимых решений — все необходимое предоставляется «из коробки».

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техника

Андрей Панов, руководитель департамента «Атол Девайс»: «"Атол" продолжает активно развивать сотрудничество с ведущими российскими разработчиками программного обеспечения. Мы завершили масштабную работу по интеграции и сертификации всего спектра наших POS-терминалов на совместимость с ПО r_keeper. Это позволит нашим клиентам быть уверенными в надежности и бесперебойной работе решений "Атол" и r_keeper. Такая интеграционная работа полностью соответствует нашей миссии по предоставлению клиентам качественных и проверенных ИT-решений для автоматизации бизнеса».

Дарья Разумовская, генеральный директор r_keeper: «Для нас развитие партнерства с "Атол", ключевым игроком рынка ККТ, одно из стратегических направлений в рамках технологического сотрудничества. Благодаря этому наши клиенты получают широкий ряд решений для использования продуктов r_keeper на качественном оборудовании и могут быть уверенными в стабильности и эффективности работы своего заведения».

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