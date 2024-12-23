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JTI и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

«Japan Tobacco International (JTI) Россия» и Институт искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ (Институт ИИ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на исследование возможностей применения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессах компании.

В рамках совместной работы специалисты обеих организаций проанализировали перспективные направления и разработали методические рекомендации по внедрению ИИ-решений, которые могут быть масштабированы в процессах JTI. Основное внимание будет уделено созданию ИТ-инфраструктуры, способной поддерживать ИИ-решения и обеспечивать безопасность данных.

Алексей Масютин, операционный директор Института ИИ, отметил: «Технологии искусственного интеллекта сегодня — это не только неотъемлемая часть успешного бизнеса, но и мощный инструмент для повышения эффективности работы сотрудников и поддержки их творческой и стратегической деятельности. Сотрудничество JTI и Института ИИ и цифровых наук в области создания и внедрения ИИ-решений позволит внести совместный вклад как в повышение процента компаний на рынке России, внедряющих ИИ, так и в развитие индустрии FMCG в целом. Благодаря этому сотрудничеству JTI сможет воспользоваться уникальными компетенциями наших специалистов и выйти на новый уровень в использовании ИИ».

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Цифровизация

Сотрудничество охватит оптимизацию внутренних бизнес-процессов с помощью ИИ, включая разработку корпоративного чат-бота на базе генеративного ИИ (GenAI) и технологий Retrieval-Augmented Generation (RAG). Эти технологии помогут снизить рутинную нагрузку на сотрудников, освободить время для более творческих задач и уменьшить риск ошибок. Внедрение GenAI также улучшит внутренние коммуникации и ускорит обработку запросов сотрудников. Особое внимание будет уделено предиктивной аналитике в бизнес-планировании и разработке маркетинговых стратегий с использованием исторических данных и рыночных трендов, что позволит строить более точные прогнозы.

Генеральный директор «JTI Россия» Евгений Никольский сказал: «Сотрудничество с НИУ ВШЭ открывает для JTI новые возможности в области цифровой трансформации и позволит компании укрепить свои позиции на рынке. Внедрение передовых ИИ-решений позволит улучшить бизнес-процессы в компании, повысить их эффективность и прозрачность. Такое сотрудничество – важный шаг на пути к росту инновационного развития JTI».

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