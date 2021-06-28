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MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании

Управляющим партнером MOLGA Consulting назначен Сергей Никитин.

Ключевыми задачами г-на Никитина в этой новой для него и компании должности станет укрепление лидерских позиций компании на рынке, развитие новых направлений, общая эффективность бизнеса.

Сергей начал свою профессиональную карьеру в 2000 г. в сфере создания систем управления и CAD/CAM. Профессионально занимался автоматизацией производственных процессов, управлением качеством, проектами и управлением персоналом. Уверенно владеет английским и турецким языками.

В структуре MOLGA Consulting работает уже более 12 лет. В различные периоды занимал должности руководителя проектов, директора по управлению проектами, партнера. Участвовал в реализации проектов для многих заказчиков: СУЭК, ФСК ЕЭС, Росатом, Транснефть, ВТБ, ОМК, JTI, АШАН, АкбаБанк, Мегаполис, НЛМК и другие. Многие из которых отмечены наградами SAP и саммита HR Директоров.

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