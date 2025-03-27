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Имлайт Имлайт-Шоутехник

ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» - компания-инсталляторов профессионального светового, звукового и сценического оборудования.


27.03.2025 Axelot адаптировал план развития складской логистики ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» под готовый архитектурный проект 1
18.11.2021 Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Имлайт и организации, системы, технологии, персоны:

Auvix - Аувикс 20 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Extron Electronics 62 1
DANTE - цифровой сетевой аудио протокол, при его поддержке аудиосигналы между устройствами 18 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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