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Axelot адаптировал план развития складской логистики ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» под готовый архитектурный проект

Специалисты Axelot подготовили для ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» концепцию реконструкции складского хозяйства. После завершения архитектурного проектирования компания обратилась за повторной консультацией, поскольку размеры склада в архитектурном проекте изменились по отношению к тем, которые прорабатывал Axelot на этапе технологического проектирования, что повлияло на размеры и емкость технологических зон. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

С 1989 . ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» реализует проекты по комплексному техническому оснащению культурно-зрелищных площадок различного уровня сложности и масштаба. Компания работает с такими объектами, как государственные театры, концертные залы, филармонии и дома культуры. Благодаря собственным офисным зданиям, современным производственным и складским комплексам, а также парку среднетоннажных автомобилей, «Имлайт» обеспечивает полный цикл управления проектами – от проектирования и поставки оборудования до монтажа и выполнения гарантийных и постгарантийных обязательств.

В связи с постоянным ростом объемов производства и продаж, а также стратегическими планами по расширению товарной линейки, возникла необходимость увеличить емкость склада и оптимизировать складские бизнес-процессы. В рамках предыдущего проекта специалисты Axelot разработали подробную план-схему складского комплекса, включающую технологические зоны и системы хранения. Были определены потребности в персонале, технике и системах хранения, а также подготовлены функциональные требования к WMS-решению для управления складскими процессами.

После завершения первого этапа масштабной модернизации «Имлайт» самостоятельно взаимодействовал со строительной компанией, которая разработала архитектурный проект будущего склада. Однако в процессе проектирования подрядчик внес изменения в размеры здания склада. Разница между длиной склада в архитектурном проекте, и той, для которой Axelot разрабатывал план модернизации, составила 8 метров в меньшую сторону. К моменту начала проведения архитектурного проектирования «Имлайт» пересогласовал ГПЗУ и увеличил максимально разрешенную высоту застройки.

В связи с этим компания ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» вновь обратилась к Axelot для того, чтобы провести перерасчет технологических зон склада, стеллажных систем, складского оборудования и персонала с учетом новых параметров площадки, так как это было значительно менее ресурсозатратно, чем внесение изменений в архитектурный проект.

Переработка плана развития складского комплекса осуществлялась в рамках дополнительного этапа проекта реконструкции текущего складского хозяйства. В результате были внесены следующие изменения: в концепт развития складского комплекса занесены новые габариты здания; сокращены зоны приемки и хранения, в частности, зона фронтальных стеллажей; добавился один ярус хранения на фронтальных стеллажах; уменьшено количество ячеек хранения на фронтальных стеллажах; сокращена площадь, занимаемая мезонином, изменена его конструкция с двух на три этажа; предложены различные варианты складской техники, включая поводковый штабелер с высотой подъема до 6,5 метров и самоходный штабелер (ричтрак).

Специалисты Axelot успешно адаптировали ранее разработанный план развития складского комплекса к готовому архитектурному проекту. Компания ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник» продолжает реализацию проекта по модернизации складской логистики, основываясь на рекомендациях, предоставленных Axelot.

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