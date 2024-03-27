На Ставрополье стали чаще покупать девайсы для прослушивания музыки

Продажи наушников и умных колонок в I квартале 2024 г. выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Такие данные приводят аналитики «Мегафона».

Топ самых популярных устройств для прослушивания музыки выглядит следующим образом: Bluetooth-гарнитура Apple AirPods 2 — 30% от общего числа продаж; умная колонка «Яндекс Станция Лайт» — 16%; умная колонка «Яндекс Станция Мини» — 7%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Продолжает рейтинг Bluetooth-гарнитура Xiaomi Redmi Buds 4 Active. У этого товара зафиксирован самый высокий рост с начала 2024 г. — его купили на 26% больше человек, чем в 2023 г. Продажи умных колонок также изменились, ставропольцы стали приобретать их в два раза чаще. Новичком в топ-5 оказалась умная колонка от VK модели «Капсула Нео», ее выбирали на 11% активнее.

Пик спроса на эти товары традиционно пришелся на март. В первую неделю первого весеннего месяца 2024 г. продажи устройств выросли на 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с другими днями.

«Наши аналитики отметили рост интереса к подобным девайсам и увеличили их количество в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota, которая активно расширяется на территории региона. Так, в селе Александровском открылся новый фирменный салон связи. Электронные товары теперь доступнее для 200 тыс. жителей близлежащих районов. У абонентов есть возможность не только выбрать гаджеты из расширенного ассортимента, но и получить качественную консультацию специалистов, помощь в настройке устройства и выбрать дополнительные аксессуары», — сказал директор «Мегафона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.