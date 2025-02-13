В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Redmi Note 14

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфонов серии Redmi Note 14. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 18 990 руб. В период до 9 марта 2025 г. действуют специальные предложения и скидки до 3 000 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Система камер, ставшая основой серии Redmi Note 14, разработана с акцентом на флагманское качество фотосъемки. Варианты смартфонов Pro-версии, оснащенные 200-мегапиксельной профессиональной ИИ-камерой с оптической стабилизацией, позволяют пользователям запечатлеть даже самые мелкие детали, а расширенные возможности зум-объектива открывают новые горизонты: от захвата мельчайших деталей с помощью 2- и 4-кратного зума оптического уровня до приближения объектов на дальнем расстоянии, например, с помощью 30-кратного цифрового увеличения на Redmi Note 14 Pro + 5G и Redmi Note 14 Pro 5G. Кроме того, внедренный искусственный интеллект повышает качество фотографий и упрощает процесс редактирования.

Смартфоны новой линейки Redmi Note 14 отличаются высокой устойчивостью к падениям, брызгам и царапинам. Так, модель Redmi Note 14 Pro + 5G оборудована алюминиевым композитным каркасом и дисплеем Corning Gorilla Glass Victus 2. Остальные устройства серии защищены с помощью Corning Gorilla Glass 5в. Вся линейка оснащена оптимизированным дисплеем, который обеспечивает высокую чувствительность и точность сенсорного ввода даже в сложных погодных условиях.

Все устройства обладают аккумуляторами, которые сохраняют до 80% своей емкости после 1600 циклов зарядки, а также функцией быстрой зарядки и интеллектуальной оптимизацией, что увеличивает срок службы.

Серия Redmi Note 14 от Xiaomi предлагает пользователям дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Цены в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»

Redmi Note 14 Pro + 5G предлагается в цветах: «полуночный черный», «лавандовый фиолетовый» и «морозный синий» с тремя вариантами хранилища. Цена начинается с 48 990 руб.

Redmi Note 14 Pro выпускается в цветах: «полуночный черный», «перламутровый фиолетовый» и «океанический синий» с тремя вариантами хранилища. Цена начинается с 33 990 руб.

Redmi Note 14 предлагается в трех цветах: «полуночный черный», «океанический синий» и «лаймовый зеленый» с тремя вариантами хранилища. Цена начинается с 18 990 руб.

При покупке модели Redmi Note 14 Pro + 5G в период с 13 февраля по 9 марта 2025 г. действует скидка в размере 3 000 руб., а также предоставляется смарт-браслет Xiaomi Smart Band 9 или наушники Redmi Buds 5 в подарок.

При покупке модели Redmi Note 14 Pro в период с 13 февраля по 9 марта 2025 г. действует скидка в размере 2 000 руб., а также предоставляется смарт-браслет Xiaomi Smart Band 9 или наушники Redmi Buds 5 в подарок.

При покупке модели Redmi Note 14 в период с 13 февраля по 9 марта 2025 г. действует скидка в размере 1 000 руб, а также предоставляется смарт-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active или наушники Redmi Buds 6 Lite в подарок.