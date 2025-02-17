В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи носимых устройств Xiaomi

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи наушников серии Redmi Buds 6, а также умных часов Redmi Watch 5. Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 4 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Redmi Buds 6 и Redmi Buds 6 Pro

Redmi Buds 6 оснащены усовершенствованной системой активного шумоподавления (ANC) с глубиной до 49 дБ и мощностью 2 кГц. Кроме того, в наушники встроена система с двумя динамиками. Redmi Buds 6 доступны в белом, черном и зеленом цветах. После одного полного цикла зарядки они способны воспроизводить звук до 10 часов, при этом, если держать их в чехле, срок заряда увеличивается до 42 часов. Вместе с тем опции интеллектуального подключения с устройствами Xiaomi позволят обмениваться аудио и делать фотографии с помощью жестов.

М.Видео-Эльдорадо Redmi Buds 6

Redmi Buds 6 Pro, доступны в трех цветовых вариациях — белый, черный и фиолетовый. В них встроены двойные высокочастотные динамики в сочетании с 11-миллиметровым динамиком с титановой диафрагмой. Покрытие с эксимерной технологией позволяет в течение длительного времени пользоваться наушниками без нанесения вреда коже. За счет интуитивно понятного управления можно контролировать звонки, воспроизводить аудио, регулировать уровень громкости. Активное шумоподавление 55 дБ включает широкое покрытие 4кГц, которое блокирует отвлекающие факторы на средних и высоких частотах. Благодаря увеличению общего коэффициента шумоподавления до 14,16% по сравнению с предыдущими моделями наушники обеспечивают постоянную чистоту и ясность звука на открытом воздухе. Redmi Buds 6 Pro воспроизводят аудио до 9 часов без подзарядки и до 36 часов с зарядным чехлом.

М.Видео-Эльдорадо Redmi Buds 6 Pro

Redmi Watch 5

На часах установлен 2,07-дюймовый AMOLED-дисплей с яркостью 1500 нит и частотой обновления 60 Гц. Новые алгоритмы мониторинга сердечного ритма, уровня и качества сна повышают точность их измерений. Время работы от батареи составляет 24 дня, что гарантирует надежный и постоянный мониторинг здоровья пользователей.

М.Видео-Эльдорадо Redmi Watch 5

В Redmi Watch 5 встроенная поддержка Bluetooth для телефонных звонков сочетается с системой шумоподавления с двумя микрофонами. Помимо этого, часы включают более чем 150 спортивных режимов с встроенной системой GNSS с пятью спутниками, которые отслеживают активность на открытом воздухе, а водонепроницаемость 5ATM делает их подходящими для любителей водных видов спорта.

Цены в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Redmi Buds 6 — от 4490 руб., Redmi Buds 6 — от 8290 руб., Redmi Watch 5 — от 10990 руб.