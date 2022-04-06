Xiaomi оставила Россию без знаменитой серии смартфонов Redmi Note. Продажи перенесены без объяснения причин

Xiaomi на две недели отсрочила начало продаж двух смартфонов популярной линейки Redmi Note 11. Третий ее представитель и вовсе выйдет на три недели ранее назначенного срока. Компания не озвучивает официальные причины задержки и лишь намекает на проблемы с логистикой, однако другие китайские вендоры с ними пока не сталкиваются.

Логистика всему виной

Компания Xiaomi без лишнего шума перенесла начало продаж смартфонов линейки Redmi Note 11 на территории России. Их российская премьера, как сообщал CNews, состоялась в середине марта 2022 г., а старт продаж основных моделей первоначально был запланирован на 7 апреля 2022 г. Также на 31 марта 2022 г. был назначен старт приема предварительных заказов. Сразу после показа в России начал продаваться только базовый Redmi Note 11, тогда как серия включает еще три модели с более развитыми аппаратными возможностями.

В итоге все заявленные сроки были сорваны. Xiaomi не стала уточнять, почему так произошло. На запрос CNews о причинах переноса дат представители компании напрямую отвечать не стали, лишь косвенно сославшись на проблемы с логистикой.

Однако полностью отменять российские продажи смартфонов серии Redmi Note 11 Xiaomi отменять не стала. Прием предзаказов откроется 14 апреля 2022 г., а продажи начнутся 20 апреля 2022 г.

Однако это касается лишь старших моделей Redmi Note 11 Pro и Pro 5G. Приtм предзаказов на Redmi Note 11S начнется не раньше 21 апреля 2022 г. и продлится вплоть до 30 апреля 2022 г. включительно.

К моменту появления в российских магазинах топовые модели Redmi Note 11 успеют немного устареть

«Новые модели серии Redmi Note 11 появятся на российском рынке в ближайшие недели. Учитывая исторически высокий интерес покупателей к этой линейки, мы сделали все возможное, чтобы разрешить возникшие логистические сложности и обеспечить максимальную доступность товара в официальной рознице Xiaomi и у партнеров», – заявили CNews представители Xiaomi.

Добавим, что серия смартфонов Xiaomi Redmi Note, начиная с самого первого поколения, пользуется заслуженной популярностью среди пользователей всего мира. За сравнительно небольшие деньги они предлагают возможности и производительность, лишь немного недотягивающие до флагманских моделей.

Почему это так важно

С одной стороны, перенос сроков на две недели вперед – не столь уж значительное событие. Но есть как минимум три аргумента против. Первый – в Китае мобильники вышли еще в середине февраля 2022 г., то есть до России они доберутся лишь спустя два месяца, так что по-настоящему современными, с учетом темпов развития техники, их считать нельзя. Второй – устройства серии Redmi Note относятся к среднебюджетному сегменту, если не брать в расчет их нынешние цены, так что у Note 11 немало конкурентов на российском рынке. Наконец, третий аргумент – еще в марте 2022 г. Xiaomi, ссылаясь все на те же проблемы с логистикой, вдвое сократила поставки своих мобильников на российский рынок. При этом Китай (Xiaomi – компания из КНР) к антироссийским санкциям не присоединялся, границы не закрывал. К тому же подавляющее большинство других китайских брендов, тот же Realme, на трудности с логистикой не жалуется.

Вопрос цены почти решен

В марте 2022 г. CNews писал, что за смартфоны Redmi Note 11 среднего уровня Xiaomi просила вплоть до 48 тыс. руб. Теперь же компания решила немного снизить цены на свои новинки, но не объяснила, что послужило тому причиной. На вопрос CNews об этом представители Xiaomi не ответили.

Компания предоставила всем желающим возможность сэкономить при оформлении предварительного заказа. Если они закажут себе старшие Redmi Note 11 Pro или Redmi Note 11 Pro 5G, то получат скидку в размере 2000 и 3000 соответственно. Кроме того, они смогут приобрести TWS-наушники Redmi Buds 3 Pro ровно за 1 руб.

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За заказ Redmi Note 11S скидка не полагается. Зато в качестве подарка Xiaomi обещает гарнитуру Redmi Buds 3 Lite.

Помимо этого, Xiaomi все же снизила цены на свои новые смартфоны. На момент анонса Redmi Note 11S оценивался в 34 тыс. руб., теперь же он стоит на 1000 руб. дешевле. Redmi Note 11 Pro в базовой комплектации стоил 42 тыс. руб., теперь же, с учетом скидки, он стоит 38 тыс. руб.

Вкратце о характеристиках

Смартфоны Redmi Note 11 и 11S имеют идентичный дизайн и экраны AMOLED на 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Redmi Note 11 собран на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 (6 нм, 4хCortex A73 2,4 ГГц, 4xCortex A53 1,8 ГГц). Мобильник располагает камерой основной камерой 50+8+2+2 МП и фронтальным модулем на 13 МП.

В Redmi Note 11 S используется основная камера на 108+8+2+2 МП, и 16-мегапиксельный селфи-датчик. В основе лежит процессор MediaTek Helio G96 (12 нм, 2хCortex-A76 2,05 ГГц, 6хCortex-A55 2 ГГц). В обоих мобильниках есть NFC, быстрая зарядка 33 Вт по USB-C, вход под наушники и батарея на 5000 мАч.

В старших смартфонах (Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G) установлены одинаковые дисплеи – Full HD+, частота обновления 120 Гц, матрица AMOLED, диагональ 6,67 дюйма. В них обоих есть фронтальная камера на 16 МП и тыльный модуль на 108+8+2 МП. Емкость батареи составляет 5000 мАч, в наличии быстрая зарядка 67 Вт.

Redmi Note 11 Pro работает на упомянутом чипе MediaTek Helio G96. Redmi Note 11 Pro 5G собирается на базе Qualcomm Snapdragon 695 (восемь ядер, 6 нм, два ядра Cortex-A78 на 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 на 1,7 ГГц). Также в смартфоне есть поддержка сетей пятого поколения (5G), вот только в России оных на 6 апреля 2022 г. в повсеместном доступе не было.