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Аналитика МТС: умные часы вытесняют фитнес-трекеры

МТС проанализировала российский рынок носимых устройств. По итогам 2023 г. в России было продано 8 млн умных часов, фитнес-трекеров и детских локаторов на сумму 51,3 млрд руб., что больше на 41% в штуках и на 24% в деньгах по сравнению с 2022 г. Основной драйвер роста категории – высокий спрос на умные часы, которые заняли 72% рынка в штуках и почти 90% в деньгах.

Умные часы вытесняют фитнес-трекеры. Так, начиная с 2019 г. доля продаж фитнес-трекеров в России сократилась с 56% до 7%. Эксперты МТС связывают интерес к умным часам снижением средней цены, в частности, за счёт расширения ассортимента в сегменте до 20 тыс. руб. Так, по итогам года средняя цена на умные часы продемонстрировала самое высокое падение – на 27%, в то врем как на фитнес трекеры она снизилась на 10%, а на детские умные часы – на 3%.

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Всего в 2023 г. в России продано 5,8 млн умных часов на 45,8 млрд руб., что больше, чем в 2022 г. на 82% в штуках и на 32% в деньгах. Средняя цена устройства составила 7,9 тыс. руб. По сравнению с 2022 г. тройка самых популярных брендов не изменилась – лидером продаж остаётся Apple с долей 39% в штуках, далее следуют Samsung (13%) и Huawei (12%).

Фитнес-трекеры стали вторыми по популярности в сегменте носимых устройств. На них пришлось 20% продаж в штуках. С января по декабрь 2023 г. на российском рынке было продано 1,6 млн устройств на сумму 3,8 млрд руб. По сравнению с 2022 г. продажи сократились на 13% в штуках и на 21% в деньгах. Также снижается спрос и на детские умные часы, продажи которых сократились на 3% в штуках и на 1% в деньгах.

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