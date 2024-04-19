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ПАО «Софтлайн» объявляет о назначении председателя Совета директоров

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о назначении председателем совета директоров компании Рашида Исмаилова. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Рашид Исмаилов, председатель совета директоров ПАО «Софтлайн», родился 2 ноября 1965 г. В 1988 г. закончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, в 2007 г. — Московский политехнический университет по направлению «Экономика и управление на предприятии».

С 1998 по 2005 гг. занимал различные должности в «Эрикссон Россия», в том числе, директора по строительству и развитию сетей связи, а также директора службы технической поддержки региона «Россия-СНГ» (12 стран). В 2005 г. стал главой сервисного управления в регионе «Россия» в Nokia Siemens Networks Russia (ныне Nokia Networks).

В 2013 г. занял должность директора департамента международного сотрудничества в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а с 2014 по 2018 гг. там же занимал должность заместителя министра (курировал международное сотрудничество и информационные технологии).

В 2018 г. Рашид Исмаилов стал генеральным директором «Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс» (Nokia Networks в России), а также главой сервисного бизнес-подразделение компании в регионе «Восточная Европа». В 2019-2020 гг. занимал позицию генерального директора ДЦОА. С 2020 по 2023 гг. Исмаилов являлся президентом ПАО «ВымпелКом».

Рашид Исмаилов, председатель совета директоров ПАО «Софтлайн»: «Я очень рад занять должность председателя совета директоров в перспективной и успешной компании — ПАО «Софтлайн» — опытном игроке ИТ-рынка с уже сформированной сильной командой, в которую я с радостью привнесу и свой опыт. Российская ИТ-отрасль, в которой я работаю уже не первый год, сейчас как никогда нуждается в сильных игроках, которые впоследствии сформируют технологический суверенитет нашей страны. И я счастлив стать членом команды одного из лидеров этого рынка. Мой опыт работы на международные компании, надеюсь, окажется полезен и синергетичен целям ПАО «Софтлайн» по выходу на рынки дружественных стран. Благоприятная рыночная конъюнктура и эффективная стратегия группы поможет нам достигнуть поставленных целей и создавать, что немаловажно, стоимость для акционеров компании».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей.

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