АО «Заслон» обучит программированию и аналитике «1С»

В 2023 г. АО «Заслон» успешно реализовал экспериментальный проект по обучению начинающих специалистов в области программирования и аналитики «1С». Из числа 200 претендентов были отобраны 30 человек, которые прошли специальный интенсивный курс обучения. А четверо самых достойных были приглашены на работу в компанию. Об этом CNews сообщили представители АО «Заслон».

АО «Заслон» использует систему «1С» во многих бизнес-процессах. Компания заинтересована в квалифицированных кадрах, дефицит которых ощущается сейчас на рынке. Поэтому совместно с профильным учебным центром АО «Заслон» разработало программу обучения программистов и аналитиков «1С» с нуля. Она составлена таким образом, чтобы ученики получили базовые навыки программирования, но с акцентом на задачи НТЦ, минимальной теорией и практикой с первого дня обучения. А действующие программисты АО «Заслон» разработали ряд практических испытаний, которые помогли изучить основы программирования через реальные бизнес-задачи.

Принять участие в программе мог любой начинающий специалист, которому интересно программирование «1С» и кто прошел тестовое задание. Программа включала в себя оплачиваемое интенсивное обучение в течение 3 месяцев, по итогам которого студенты сдавали экзамены, а лучших приняли на работу.

Группа из 30 человек, отобранных после тестовых испытаний, на протяжении трех месяцев ежедневно проходила обучение в офисе АО «Заслон» под руководством команды программистов «1С» компании. Это давало возможность живого общения для обмена опытом и реальное погружение в работу. Такой подход делает обучение от АО «Заслон» уникальным, ведь оно не строится на теории и тестовых кейсах без привязки к бизнесу.

«Мы получили опыт подготовки программистов с нуля. Разработали методологические материалы для дальнейшей помощи начинающим программистам. Особенность проекта была в том, что в домашних заданиях решались реальные задачи предприятия. Такой принцип используем и сейчас при подготовке и адаптации молодых программистов», — сказал начальник бюро сопровождения продуктов «1С» АО «Заслон» Никита Викторович Лавриненко.

«Подобное обучение, организованное предприятием может значительно ускорить рост компетенций ИТ-специалиста начального уровня с уже имеющимися базовыми навыками. Согласно моим наблюдениям подготовка такого типа в большей степени помогает студентам, обучающимся на технических направлениях (ВУЗов). В совокупности с чтением книг по профессиональной разработке, дополнительным обучением и выполнением задач по курсу – можно получить отличный синергетический эффект и влиться в ИТ-коллектив на начальную позицию программиста. Но стоит отметить что, несмотря на большое количество курсов и тренингов по программированию «1С» на рынке, первостепенным всегда остается самообучение», — сказал инженер-программист АО «Заслон» Андрей Евгеньевич Сухов.

АО «Заслон» развивает программы, направленные на привлечение молодых специалистов. И в свою очередь готово предложить обучение по максимально практической программе, без воды и траты времени. Поэтому в конце 2023 г. компания получила специальную лицензию на образовательную деятельность и теперь планирует реализовывать свои программы обучения для восполнения кадрового дефицита регулярно.

Добавим, что АО «Заслон» проводит и профильное обучение для курсантов военных училищ, а также курсы и мастер-классы для студентов и начинающих специалистов в области инженерии, производства и ИT. Кроме того, в компании много программ стажировок и практики, пройдя которую, около 40% ее участников остаются работать в компании на постоянной основе.