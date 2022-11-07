Российские инженеры придумали, как недорого сломать спутниковый интернет Starlink, не сбивая спутники

Россияне нашли ахиллесову пяту Starlink

Российские специалисты проанализировали защищенность спутниковой системы связи SpaceX Starlink американского предпринимателя Илона Маска (Elon Musk).

Профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского национального исследовательского университета Андрей Сухов, а также независимые эксперты Евгений Сагатов, Дмитрий Филимонов выявили «проблемные» места Starlink. Самым слабым звеном системы, как выяснилось, является сеть наземных станций, обеспечивающих связь на определенной территории, следует из статьи, опубликованной инженерами на сайте Ассоциации вычислительной техники (Association for Computing Machinery, ACM), штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке (США). Поэтому если тем или иным способом вывести одну или несколько таких станций из строя, можно значительно ухудшить качество связи в зоне их действия, не прибегая к ликвидации непосредственно спутников.

По мнению инженеров, организовать полномасштабную атаку на глобальную спутниковую систему Starlink, в результате выведя из строя большинство наземных станций, вряд ли кому-либо удастся. Однако сбои в ее работе вполне могут возникать в случае отключения нескольких станций, и это реалистичный сценарий.

Вывода из строя пяти-десяти таких станций, по оценке специалистов, может оказаться достаточно для того, чтобы понизить качество спутниковой связи на территории сразу нескольких крупных государств, расположенных вблизи отключенных объектов наземной инфраструктуры Starlink.

Надежность компонентов архитектуры Starlink

Помимо наземных станций, архитектура Starlink включает еще два элемента: группировку низкоорбитальных спутников и сеть абонентских терминалов.

По состоянию на начало октября 2022 г. группировка Starlink насчитывала около 3,5 тыс. спутников с высотой орбиты в 550 километров. Как отмечают российские эксперты, большая часть спутников Starlink представляют собой станции-ретрансляторы, получающие сигнал с наземных станций и перенаправляющие его на абонентское оборудование. Инженеры считают, что радиус действия наземной станции ограничен 1 тыс. километров, а для передачи сигнала на более значительные расстояния используется особая технология его маршрутизации. Принятый от наземной станции сигнал путешествует от спутника к спутнику, пока не достигнет способного передать его на абонентский терминал пользователя.

Российские эксперты считают группировку спутников – наиболее надежным компонентом Starlink, поскольку она насчитывает огромное количество космических аппаратов, постоянно пополняется и ввиду сложности внешнего воздействия на каждый из ее элементов. Не менее надежна сеть абонентских терминалов из-за своего размера и мобильности. Правда, как в июне 2021 г. писал CNews, антенны, используемые для приемка сигнала Starlink, могут не выдерживать высоких температур окружающего воздуха и отключаються из-за перегрева, поэтому владельцам приходится сооружать навесы или охлаждать их водой.

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Сеть наземных станций – самый сложно устроенный, дорогостоящий и важный компонент системы Starlink. Станции одновременно взаимодействуют с сотнями спутников и обрабатывают огромный объем данных, поступающих на гигабитных и терабитных скоростях. С их помощью также осуществляется контроль за группировкой спутников: сбор телеметрии, управление движением аппаратов и передачей данных. Кроме того, наземные станции играют роль шлюза, обеспечивающего выход в интернет и другие сети специального назначения.

Таким образом, считают эксперты, важность наземных станций сложно переоценить. Учитывая сравнительно малый радиус их действия, стационарный характер и небольшое количество в сравнении с численностью группировки спутников или размером сети абонентских терминалов (от одной до пяти станций на страну для обеспечения стабильной связи), этот элемент Starlink является самым слабым ее звеном.

Возможные векторы атаки

По мнению отечественных специалистов, существует три основных вектора атаки на наземную инфраструктуру Starlink: попытка физического уничтожения станций на определенной территории; осуществление кибератаки на телекоммуникационную инфраструктуру и использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В своей статье инженеры не приводят информацию о способах физического вывода из строя наземной инфраструктуры Starlink, однако отмечают, что система используется участниками боевых действий, чего руководство SpaceX не скрывает. Это не идет на пользу надежности системы. В теории наземная инфраструктура может подвергнуться военному удару.

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Что касается угрозы хакерских атак, как отмечают эксперты, внутренние системы Starlink достаточно хорошо защищены от внешних угроз. Единственным по-настоящему слабым местом могли бы быть шлюзы, связывающие станции с другими сетями.