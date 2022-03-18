Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму

Президент Владимир Путин призвал федеральные компании выходить на рынок Крыма и не бояться санкций. Речь идет и о сотовых операторах, которым Президент уже поручал улучшить инфраструктуру связи на полуострове. В самом Крыму ждут выхода на местный рынок сотовой связи «дочки» «Ростелекома» и МТС.

Путин нашел плюс в санкциях – можно не бояться работать в Крыму

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, отметил, что вводимые в отношении России санкции не только создают проблемы, но и «открывают для нас новые возможности».

«В том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер - теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить на полуостров и активно работать в регионе, включая, кстати, и банки, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка, - заявил Президент. - Мы такую активность бизнеса обязательно поддержим, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковских, финансовых услуг».

Путин отметил, что Промсвязьбанк, недавно попавший под санкции, уже присутствует на полуострове. Ранее, в январе 2022 г., Путин поручил Правительству принять меря для развития на территории полуострова Крым инфраструктуры связи с целью оказания услуг сотовой связи, передачи данных и доступа в интернет.

Как в Крыму формировалась собственная сотовая связи

Полуостров Крым стал частью России в 2014 г. После этого в России появилось два новых субъекта федерации – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Постепенно с полуострова ушли все украинские операторы сотовой фиксированной связи. Уже летом 2014 г. на полуострове заработал первым новый сотовым оператор – им стала компания «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile), которая использовала инфраструктуру, имевшуюся в регионе у украинской дочки «Мобильных телесистем» (МТС). Владельцем «К-Телеком» участники рынка считают ливанского предпринимателя Пьера Фатуша (Pierre Fattouche), который является партнером МТС в Армении.

Владимир Путин призвал федеральные компании выходить на рынок Крыма и не бояться санкций

Одновременно с этим в Крыму стали продаваться SIM-карты МТС. Формально российский МТС на полуострове на полуострове не работал, а SIM-карты были приписаны к Краснодарскому краю и находились в техническом роуминге в сети «К-Телеком». Однако роуминговая наценка с их пользователей не взималась, в связи с чем МТС де-факто первые несколько лет был самым популярным сотовым оператором в республике.

Постепенно «К-Телеком» разворачивал продажи собственных SIM-карт. Позднее на полуострове заработал еще один сотовый оператор – «КТК-Телеком» (торговая марка Win Mobile), который использует совместную инфраструктуру с «К-Телеком». Также власти республики Крым национализировали имущество, которое на полуострове было у «Укртелекома» (основной на Украине оператор фиксированной связи) и сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon).

На базе данного имущества власти республики создали собственного оператора фиксированной и мобильной связи – «Крымтелеком». Со своей стороны, власти Севастополя создали собственного оператора фиксированной связи «Севтелеком», который вместе с московским системным интегратором «АйТи-Прогресс» образовал оператора сотовой связи «Севмобайл». Этим компаниям также было передано имущество «Укртелекома» и «Киевстара».

Приход в Крым структуры «Ростелеком» и уход МТС

Кроме того, в «Ростелеком» организовал для работы на полуострове собственного оператора фиксированной связи «Миранда-Медиа». Позднее «Ростелеком» снизил до менее чем 20% долю в этой компании. В 2104 г. основной оператор фиксированной связи в Татарстане – «Таттелеком» - организовал для работы на полуострове компанию «Элемтэ-инвест», которая получила лицензию на мобильную связь.

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота ИТ в банках

Эта компания так и не приступила к оказанию услуг и в 2020 г. была продана «Миранда-Медиа». Недавно директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова говорила агентству «НИА-Севастополь», что в 2022 г. «Миранда-Медиа» запустит свою сотовую сеть.

При этом МТС постепенно снижал свою активность в Крыму. В результате крымским сотовым оператором в 2020 г. были выданы лицензии на Краснодарский край, что обеспечило возможность перевода крымских абонентов МТС, формально приписанных к Краснодарскому краю, переходить в их сеть с сохранением номера (процедура MNP).

В Крыму снова ждут МТС

Источник CNews на телекоммуникационном рынке Крыма говорит, что МТС планирует вернуться на полуостров и якобы уже начинает строить сеть, используя инфраструктуру «КТК-Телеком». Сама МТС от комментариев по данному вопросу отказалась. Не стали комментировать свои возможные планы по работе в Крыму и в «Ростелекоме» и «Мегафоне». «Вымпелком» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому») не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Отметим, что пока вводимые против России санкции практически не коснулись телекоммуникационных компаний. Под санкции в США попал только «Ростелеком», но они лишь запрещают привлекать новое долговое или акционерное финансирование. А президент «Ростелекома» Михаил Осеевский попал под санкции в Великобритании. При этом у Veon есть листинг на американской бирже NASDAQ, а у МТС - на Нью-Йоркской фондовой бирже.