Приложение «Охота на риски» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» помогает минимизировать риски на предприятиях «Евраза»

«Евраз» запустил корпоративное мобильное приложение «Охота на риски», которое помогает собирать информацию о рисках на производстве и минимизировать их. Приложение разработано на базе российского продукта «Форсайт. Мобильная платформа». Разработчик приложения – компания «Крит».

Приложение «Охота на риски» позволяет сотрудникам «Евраза» оперативно передавать руководству информацию о потенциально опасных ситуациях или местах на производстве. Пользователь приложения может сделать фотографию, записать видео или текстовое сообщение, отражающее суть проблемы, а затем отправить их в единую информационную систему. Также у сотрудников есть возможность с помощью приложения оформить отказ от небезопасной работы. Информацию об опасном участке получают риск-менеджеры и руководители подразделений, которые определяют меры реагирования, сроки устранения рисков и ответственных. Информация о статусе сообщения о риске также доступна в приложении.

Работники «Евраза» используют приложение с учетом всех правил безопасности: съемка потенциальных угроз производится только с безопасного расстояния и там, где разрешено пользоваться смартфоном.

Помимо основной функциональности по выявлению рисков, в проекте заложены игровые механики, которые предоставляют пользователям возможность получать баллы, выполнять задания, отслеживать свой прогресс по отношению к другим сотрудникам, подразделениям и предприятиям. Баллы начисляются за каждый обнаруженный работником риск. По итогам «сезонов охоты» сотрудники могут обменять накопленные баллы на корпоративную продукцию или подарочные сертификаты.

Реализация приложения на базе «Форсайт. Мобильная платформа» позволяет обеспечить необходимый уровень защищенности информации, высокую скорость передачи данных, сквозную аутентификацию и централизованное администрирование приложений и пользователей. Также использование платформы снижает нагрузку на вычислительную ИТ-инфраструктуру, гарантирует масштабируемость и производительность приложений.

«Форсайт. Мобильная платформа» – современный продукт на рынке Mobile Application Development Platform. Платформа обладает комплексным решением по информационной безопасности и универсальным инструментарием для быстрой и эффективной разработки защищенных мобильных приложений на основе популярных мобильных операционных систем (iOS, Android, Windows UWP, Win mobile, Win CE, Sailfish). Входит в реестр отечественного ПО.