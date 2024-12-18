Звинчук Михаил
|18.12.2024
|В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА 1
Звинчук Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
|Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
|RTVi - Russian Television International 10 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|Ведомости 996 1
|РИА Новости 917 1
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