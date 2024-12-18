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Звинчук Михаил



18.12.2024 В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Звинчук Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
К Телеком - Исеть Телеком 87 1
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 34 1
Миранда-Медиа 59 1
АйСи Инвест - К-Телеком - Winmobile 10 1
Telegram Group 1983 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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