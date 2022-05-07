Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации

Сотовые операторы ДНР и ЛНР «Феникс» и «Лугаком» перешли в российскую зону нумерации. Они расширяют свою зону обслуживания на территориях, занятых их республиками в Донецкой и Луганской областях.

Российские коды для «Феникса» и «Лугакома»

Сотовые операторы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) перешли на работу в российскую систему нумерации. Об этом говорится в сообщении Минцифры России.

В ДНР работает сотовый оператор «Феникс», в ЛНР - «Лугаком». До сих пор они работали внутри украинского кода «+380», причем используя самоназначенные префиксы - «071» и «072» соответственно.

Теперь оба оператора будут работать внутри российского кода «+7». «Феникс» получил префикс «949», «Лугаком» - «959». По этим префиксам российские абоненты смогут звонить в ДНР и ЛНР. При звонках абонентов «Феникса» и «Лугакома» в Россию у российских абонентов будут отображаться номера с указанными префиксами.

Сотовые операторы ДНР и ЛНР «Феникс» и «Лугаком» перешли в российскую зону нумерации «+7»

В Минцифры утверждают, что звонки из ДНР и ЛНР в Россию будут тарифицируется по внутрироссийским тарифам.

Как в ДНР и ЛНР создавалась своя сотовая связь

ДНР и ЛНР объявили о независимости от Украины в 2014 г. После этого территории обоих республик покинуло большинство украинских телекоммуникационных операторов. В 2015 г. власти ДНР национализировали имущество украинского сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon).

После этого на базе активов «Киевстаре» в ДНР был создан собственный оператор «Феникс», в ЛНР - «Лугаком». В дополнение к сетям GSM, и «Феникс» и «Лугаком» построили сети третьего и четвертого поколений (3G и 4G). У украинских GSM-операторов сети 3G и 4G в 2014 г. отсутствовали.

Как уже отмечалось, «Феникс» и «Лугаком» сами назначили себе префиксы внутри украинского кода. Из-за этого первое время звонки из России на номера указанных операторов нужно было осуществлять через транзитный номер в Ростове-на-Дону. Впоследствии была налажена автоматическая исходящая связь из России в ДНР и ЛНР.

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Исходящая связь из ДНР и ЛНР осуществляется в автоматическом порядке. Телефонная связь с Украиной блокируется на украинской стороне. Впрочем, власти ДНР утверждали, что им удалось наладить исходящую связь в сторону Украины. Услуги роуминга «Феникс» и «Лугаком» предоставлять не могут.

Одновременно с «Фениксом» и «Лугакомом», на территории ДНР и ЛНР продолжала работать украинская «дочка» МТС (впоследствии она перешла под бренд Vodafone-Украина и была продана азербайджанскому оператору Bakcell). Связи между украинским Vodafone и «Фениксом» и «Лугакомом» не было. Зато украинский Vodafone обеспечивал роуминг на указанных территориях. В настоящее время украинский Vodafone на территориях ДНР/ЛНР не работает.

Сотрудничество России с ДНР и ЛНР

В начале 2022 г. Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Данный шаг позволил перевести сотовых операторов обоих республик в российский код нумерации. После этого Россия подписала с ДНР и ЛНР договора о взаимопомощи.

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан, - заявил замглавы Минцифры Дмитрий Ким. - Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров».

Новые территории для «Феникса» и «Лугакома»

С начала специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, ДНР и ЛНР значительно расширили свою территорию за счет территорий Донецкой и Луганской областей Украины. В связи с этим телекоммуникационные операторы обоих республик стали расширять свою зону обслуживания на новых территориях. Так, «Феникс» и два других оператора ДНР, оператор фиксированной связи «Комтел» и магистральный провайдер «Углетелеком», начали работать в городах Мариуполь и Волноваха, за которые длительное время шли бои.