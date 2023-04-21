В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем

В новых регионах России почти перестал работать YouTube – ролики загружаются через раз и в минимально возможном качестве, а кто-то и вовсе не может зайти на сайт. Местные власти и Роскомназдор отрицают свою причастность, хотя глава ДНР Денис Пушилин ранее требовал заблокировать YouTube в регионе. ИТ-эксперты полагают, что происходящее связано с необходимостью расширения магистральных каналов связи, идущих в новые регионы – в нынешнем состоянии они не справляются с нагрузкой.

Регионы России без YouTube

В новых российских регионах, вошедших в состав страны в конце сентября 2022 г., жители столкнулись с очень нестабильной работой YouTube. Как пишут «Ведомости», проблемы наблюдаются в ЛНР и ДНР и длятся на протяжении нескольких дней.

В ДНР доступ к YouTube осложняется периодически, а в ЛНР проблемы носят системный характер, сообщил изданию гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.

Проблемы с YouTube пользователи фиксируют одинаковые – у многих не отображаются превью-изображения и фотографии профилей участников, а в вечернее время смотреть ролики возможно только в самом низком разрешении – 144р, при котором вместо видео на экране отображается мешанина из пикселей.

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Ситуация касается как недавно загруженных в YouTube роликов, так и тех, что лежат на серверах продолжительное время. Но если одни еще могут смотреть видео, пусть и низком качестве, то у других YouTube не грузится вовсе – с трудом отображается базовый интерфейс, а вместо видео выводится лишь рамка с названием ролика, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников в региональных операторах связи.

Кто виноват

Найти виновного в происходящем на момент выхода материала не представлялось возможным. На 21 апреля 2023 г. YouTube на территории России не блокировался, хотя власти регулярно делают соответствующие намеки. Попутно владельцы российских видеосервисов по-крупному инвестируют в их развитие и продвижение, в том числе в переманивание крупных блогеров. Редакция CNews убедилась, что популярные в России YouTube-каналы все чаще публикуют свои ролики сначала в российских сервисах и лишь через некоторое время выгружают их на YouTube, и то не всегда. Так, например, поступают крупные блогеры Даня Крастер и Виталий Орехов.

Как сообщил изданию замглавы Минсвязи ДНР Руслан Лебедев, к происходящему с YouTube в регионе ведомство не имеет никакого отношения. «Как министерство связи, так и операторы связи республики не имеют технической и/или организационной возможности для проведения деградации работы данного ресурса», – добавил он. В Министерстве связи ЛНР нестабильную работу в YouTube не комментируют.

Собеседники издания в магистральных российских провайдерах высказывают предположение, что за сбоями в работе YouTube в ЛНР и ДНР может стоять Роскомнадзор. В России существует практика замедления иностранных ресурсов – такие санкции ранее применялись к американской социальной сети Twitter, которая в настоящее время находится под полной блокировкой на всей территории России.

Один из представителей магистрального оператора связи заявил «Ведомостям», что Роскомнадзор может замедлять и блокировать YouTube в новых регионах посредством Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), появившемся после вступления в силу закона «о суверенном Рунете» (он был принят в 2019 г.).

Регулятор мгновенно отреагировал на подобные предположения, заявив, что к происходящему никоим образом не причастен. «работа YouTube не ограничивается», – заявили изданию в Роскомнадзоре.

Пора обновлять «железо»

Закон «о суверенном Рунете» предусматривает возможность централизованного управления трафиком силами ЦМУ ССОП с использованием так называемых «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ). Эти специализированные устройства операторы связи обязаны интегрировать в свои сети.

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Но до вхождения в состав России в новых регионах не было законодательного требования по установке ТСПУ,. По информации собеседников издания в одном из операторов связи в новых регионах, такое оборудование в настоящее время используют лишь местные операторы, располагающие внешним каналом шириной более 10 Гбит/с. ТСПУ установлены лишь у провайдеров «Углетелеком» в ДНР и «Лугаком» в ЛНР, утверждают источники издания в российской ИТ-отрасли.

По словам собеседников издания, проблема с нестабильным доступом к YouTube может скрываться вовсе не в ТСПУ. Они считают, что ее вызывает «техническая слабость коммуникаций» и отдаленность серверов обмена трафиком YouTube от новых российских регионов. В результате магистральные линии связи, по которым в новые области поступает трафик, могут просто не выдерживать нагрузки.

Или все же власти

Трудности с доступом к сервисам Google в новых регионах России появились сравнительно давно – еще в феврале 2023 г. на тот момент жители столкнулись с тотальной блокировкой даже магазина приложений Google Play, что лишило их возможности с комфортом и легкостью устанавливать нужный им софт.

Блокировка коснулась и сервиса Zoom, а также немного зацепила Viber, хотя они оба никак не связаны с Google. Причины ограничительных мер установлены не были – CNews писал, что они могли стать следствием требования главы ДНР Дениса Пушилина о блокировке Google на территории региона. Он озвучил его в своем Telegram-канале летом 2022 г.

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Через несколько месяцев после этих заявлений силами Минсвязи ДНР было составлено распоряжение о блокировке почтового сервиса Google Mail наряду с Viber и Zoom. Телеком-операторам ДНР оно было направлено в октябре 2022 г.

Источник «Ведомостей» в одном из местных провайдеров заявил, что нынешняя ситуация с YouTube едва ли связана с этим письмом. По его словам, после рассылки письма никаких действий по блокировке не предпринималось.