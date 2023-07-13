Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан

Минцифры планирует отложить внедрение систем хранения трафика для операторов ЛНР до 2024 г. Это обусловлено высокой стоимостью внедрения. Министерство вместо этого предложило приобрести услугу по хранению данных у других операторов. Эксперты предрекают, что это также может стоить дорого, и местным компаниям придется поднимать цены на связь.

Отсрочка для операторов Луганска

Минцифры может отложить до конца 2024 г. внедрение систем хранения трафика (СХД) для операторов связи Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в министерстве рассказали «Коммерсанту».

Такой тип СХД необходим операторам для запуска системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). По закону Яровой, с июля 2018 г. все операторы должны устанавливать СОРМ на своей сети. С их помощью компании обязаны хранить телефонные разговоры, сообщения, изображения, видеозаписи и другие данные, которые могут стать доступны силовым структурам по решению суда.

В ведомстве уточняли, что компаниям на присоединенных территориях (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области) разрешат получать услуги СОРМ у операторов, к которым их сети подключены. Стоимость таких услуг будет определяться предоставляющим их оператором. Такую услугу, например, уже начала предоставлять луганским провайдерам «Миранда-медиа».

Огромные расходы на СОРМ

У луганских операторов недостаточно финансов для внедрения СОРМ, утверждает собеседник издания, близкий к луганским операторам. Он привел в пример свою компанию, которая не в состоянии найти за полтора года $70 тыс. для закупки специального оборудования. По оценке Минцифры, стоимость «железа» СОРМ варьируется от 2 до 7,5 млн руб. в зависимости от скорости передачи данных.

Фото: pixabay.com Минцифры может дать отсрочку оператором Луганска для закупки СХД под закон Яровой

По закону, если компания не внедрила СОРМ на своих сетях, она может быть оштрафована. При первом нарушении оператору грозит штраф в размере 0,001–0,003% годовой выручки, а за повторное — 0,01–0,03%.

Как рассказал изданию гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко, один оператор не справится с предоставлением услуг СОРМ десяткам других компаний. Поэтому оператору придется увеличивать свои мощности, чтобы выдерживать столько трафика. А это приведет к подорожанию стоимости интернета, считает он.

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По словам Галушко, стоимость интернета в ЛНР составляет около 300 руб. После внедрения системы оперативно-разыскных мероприятий она может вырасти до 500 руб. А это «недопустимо для разрушенных территорий», считает эксперт.

Дорогая услуга для десятков компаний

В Минцифры подчеркнули, что для небольших операторов связи «это серьезная статья расходов». И субсидии на внедрение СОРМ для операторов новых территорий не предусмотрены.

По данным собеседника издания на телеком-рынке, система хранения трафика это самая затратная часть внедрения всей СОРМ. Ранее прошло совещание с участием ФСБ и операторов связи, на котором компании уведомили о готовности внедрить в регионе услуги «аутсорминга» (услуги СОРМ). Оборудование для предоставления услуг уже закуплено, но стоимость их не обозначена, отмечает собеседник «Коммерсанта».

По словам гендиректора консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко в ЛНР работают около 40 небольших провайдеров связи, а также «Лугаком» (бренд «Мобильные коммуникационные системы»). Разрешение на работу в республике получила и компания «дочка» крымского оператора «К телеком» — «+7Телеком». Представитель «Лугаком» рассказал изданию, что в сейчас в компании согласуется вопрос установления СОРМ, а документы между операторов и ФСБ подписываются.