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Лугаком Lugacom МКС Мобильные коммуникационные системы
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 23
Лугаком и организации, системы, технологии, персоны:
|Яценко Виктор 23 5
|Кузнецов Павел 43 4
|Путин Владимир 3495 2
|Шадаев Максут 1253 2
|Рудниченко Андрей 2 2
|Галушко Дмитрий 24 2
|Захарченко Александр 2 1
|Рогов Владимир 1 1
|Пушилин Денис 5 1
|Крючков Олег 7 1
|Лебедев Руслан 1 1
|Орехов Виталий 1 1
|Безлер Игорь 1 1
|Стрелков Игорь 1 1
|Пасечник Леонид 1 1
|Чернышенко Дмитрий 582 1
|Ким Дмитрий 73 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Фетисов Олег 2 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Сурова Надежда 35 1
|Ведомости 1580 3
|РИА Новости 1053 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2546 2
|Лига.нет 12 1
|FT - Financial Times 1314 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8718 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4351 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488798, в очереди разбора - 720641.
Создано именных указателей - 205002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.