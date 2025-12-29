YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы

Google намерена отключить в России свои кэширующие серверы, которые встроены в инфраструктуру провайдеров. Благодаря им все сервисы компании, особенно YouTube работают быстро – контент предварительно сгружается на серверы в России, откуда поступает на устройства россиян. Пока что деактивации подлежат лишь старые серверы, поддержка которых завершилась почти восемь лет назад, но сколько останется новых – большой вопрос

Верните серверы

Американский интернет-гигант Google решил проредить свою сеть кэширующих серверов из системы Google Global Cache, установленных в России. Как пишет РБК, часть из них она намерена отключить и вывезти.

Эти серверы нужны для того, чтобы сервисы Google, включая почту, поиск и документы, работали быстро. Например, в случае YouTube именно на эти серверы копируются самые часто просматриваемые видео, чтобы они грузились быстрее. Сеть серверов Google охватывает весь мир.

К слову, именно на плохое качество работы серверов Google указывают власти как на причину замедления YouTube, с которым россияне впервые столкнулись в июле 2024 г.

По информации РБК, Google направила российским провайдерам письмо с предупреждением о планах по изъятию серверов Dell R720. Мотивирует корпорация это тем, что данная модель снята с производства. «Уважаемый партнер GGC, обращаем ваше внимание на то, что мы будем выводить из эксплуатации машины Dell R720, размещенные в вашей инфраструктуре. Эти машины сняты с производства и не имеют гарантийного срока. Все остальные машины Google Global Cache, размещенные в вашей сети, останутся в эксплуатации», – говорится в письме Google (цитата по Telergam-каналу «Ордерком»).

germany_photography / Pixabay Изъятие серверов может еще сильнее замедлить YouTube в России

Напомним, что Google обанкротила свое российское юрлицо «Гугл». Также она пыталась тайно вывезти своих российских сотрудников за рубеж.

Ждать недолго

Судя по всему, Google не намерена затягивать с сокращением своей сети серверов в России. По плану, компания начнет выводить серверы Dell R720 из эксплуатации менее чем через месяц, 26 января 2026 г. «Мы вышлем вам более подробную информацию о процессе вывода из эксплуатации и инструкции по подготовке машин к вывозу», – говорится в письме Google (цитата по Telergam-каналу «Ордерком»).

Как сообщил РБК представитель неназванного российского провайдера, в своем письме Google просит отключить серверы и самостоятельно извлечь их из стойки. Он также добавил, что «у части провайдеров, у которых стояли серверы Dell R720, их уже вывезли».

По его словам, посредником в изъятии серверов Google в России является европейская компания MPK Asset Solutions. Это ее основная сфера деятельности – она занимается, в том числе утилизацией и демонтажом «железа».

YouTube под ударом

По мнению ряда опрошенных РБК экспертов, Google, вероятно, пока не станет физически вывозить серверы за пределы России, а просто отключит их и уничтожит встране. «Скорее всего, процесс ограничится удаленным отключением и последующей утилизацией серверов на месте, поскольку их транспортировка может быть нецелесообразна с экономической или логистической точки зрения. Кроме того, юрлицо Google в России банкротится, что может осложнить процесс вывоза», – сказал изданию независимый эксперт рынка информационной безопасности Лука Сафонов.

Другой собеседник РБК на российском телеком-рынке утверждает, что в России скопилось «очень много» техники Google, у которого завершился жизненный цикл. По его подсчетам, только в Москве и Санкт-Петербурге такого «железа» около 80%, если говорить о серверах, и 30%, если учитывать только сетевое оборудование. «Формально присутствие Google в России сократится почти до нуля, а оставшийся трафик переведут в Европу. Единственным сервисом, который от этого может пострадать, является YouTube, но его перспективы в России и так очень туманны», – заявил источник РБК.

Так старый или нет

Как сообщил изданию независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин, серверы Dell R720 он считает «очень старым железом». По его словам, Dell прекратила официальную поддержку этой модели в 2018 г., почти восемь лет назад.

Учакин также уверен, что трафик Google в России «стремительно падает» на фоне замедления YouTube. «При этом все серверы Google управляются удаленно благодаря софту, который на них стоит. Это значит, что при желании Google может отключить их в одностороннем порядке», – добавил он.

Как отметил собеседник РБК в сфере ИБ, в настоящее время серверы Google по-прежнему работают в сетях и небольших, и гигантских провайдеров. Сего слов, «трафик Google на них остается».