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ВШЭ переведет платформу онлайн-образования в облако Mail.ru Cloud Solutions

Бизнес Кадры Интеграция Инфраструктура Облака

В рамках программы поддержки дистанционного образования в России Mail.ru Group бесплатно предоставит НИУ ВШЭ облачные решения Mail.ru Cloud Solutions и другие сервисы. Они обеспечат надежную и бесперебойную работу платформы онлайн-образования, которой пользуются студенты университета и ряда региональных вузов.

В рамках соглашения с Mail.ru Group НИУ ВШЭ сможет перенести свою систему управления онлайн-курсами в облачную инфраструктуру Mail.ru Cloud Solutions. Компания предоставит серверные мощности, а также хранилище для видеолекций и другого образовательного контента. Это позволит масштабировать и повысить пропускную способность платформы «Онлайн-образование в НИУ ВШЭ», а также обеспечить ее бесперебойную и безопасную работу даже в условиях высокой нагрузки. Для прохождения доступны 76 онлайн-курсов, и их список будет расширяться. На сегодняшний день курсы уже используют 24 вуза – сетевых партнера.

НИУ ВШЭ в текущем семестре (март-июль 2020 г.) открыл доступ к своей платформе для региональных вузов, находящихся на дистанционном формате обучения, на бесплатное подключение студентов к онлайн-курсам НИУ ВШЭ заявки подали 32 вуза.

В дальнейшем планируется развитие партнерства, интеграция других ИТ-сервисов Mail.ru Group в работу НИУ ВШЭ, а также создание совместных образовательных и инфраструктурных проектов.

«Мы хотим, чтобы студенты могли продолжать обучение, даже находясь дома, а преподаватели — организовать учебный процесс без потери качества. Платформа НИУ ВШЭ позволяет перейти на удаленку не только "Вышке", но и студентам других вузов — и мы рады, что нашей облачной инфраструктурой от Mail.ru Cloud Solutions сможем помочь сотням тысяч студентов по всей стране продолжить свое образование в текущий сложный период для всей страны», – сказал Сергей Марданов, директор по работе с вузами Mail.ru Group.

«Mail.ru Group имеет 20-летний опыт разработки высоконагруженных сервисов. В текущей ситуации мы решили поддержать НИУ ВШЭ нашими облачными решениями, чтобы платформа онлайн-обучения, которой пользуются сотни тысяч студентов, справлялась с нагрузками и работала без перебоев. В условиях тотального перехода образовательных учреждений на дистанционный формат работы это особенно актуально, и мы рады, что можем внести свой вклад», – сказал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Высшая школа экономики давно и успешно занимается развитием и внедрением цифровых технологий и разработкой дистанционных программ обучения. В нынешних условиях наш опыт оказался востребованным другими вузами, и мы готовы бесплатно предоставлять свои онлайн-курсы для поддержки образовательного процесса. Отрадно, что лидеры отечественной ИТ-индустрии откликнулись на потребности образовательной сферы и готовы оказать вузам техническую помощь, предоставив свои мощности. Мы благодарим Mail.ru Group за эту поддержку – совместно с партнерами планируется несколько совместных проектов, которые помогут решить задачи наших университетов по организации процесса дистанционного обучения», – сказал Алексей Чукарин, старший директор НИУ ВШЭ по цифровой трансформации.

Ранее Mail.ru Group представила комплекс мер, которые помогают школам и вузам быстро перейти на дистанционное обучение в период пандемии. Для удаленного обучения можно использовать бесплатные возможности соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники»: сообщества, чаты, прямые трансляция, приложения и пр. Также образовательный портал Geekbrains открыл вузам бесплатный доступ к собственной системе онлайн-обучения и к курсам. Для ответов на вопросы преподавателей и сотрудников вузов Mail.ru Group запустила горячие линии в соцсетях.

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