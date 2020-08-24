Власти Москвы хотят продавать и транслировать в интернет видео с камер наблюдения

Трансляция видео, на возмездной основе

Согласно данным контракта на установку и подключение камер видеонаблюдения в московских больницах на сумму 778 млн руб., разыгранного департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы, обработка данных с камер подразумевает, среди прочего, предоставление доступа к информации пользователям единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД), «в том числе на возмездной основе», а также «трансляцию информации в открытом доступе» в интернете.

Согласно контракту, получившая его «Московская телекоммуникационная корпорация» обязана установить внутри и снаружи 539 московских больниц 4 тыс. видеокамеры, и затем организовать потоковую передачу видеоданных на серверы ЕЦХД.

Схожие цели указаны в девяти подобных контрактах ДИТ на передачу потоковых видеоданных в ЕЦХД, суммарно речь не менее чем о 25 тыс. камерах. Первым об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные контрактов, размещенных на портале единой инфосистемы в сфере закупок zakupki.gov.ru.

В ДИТ Москвы отметили, что закупка проводится в связи с истечением предыдущего контракта и назвали формулировку об трансляции видео в интернет стандартной для использования «во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения». Доступ к информации в ЕЦХД на возмездной основе также предоставлять не планируется, заявили в ДИТ.

Формулировки контракта

В список целей обработки информации, указанных в контрактах ДИТ Москвы по передаче потокового видео, входит хранение и обработка информации в ЕЦХД, «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе», «предоставление информации по запросам органов власти и подведомственных им организаций», а также «трансляция информации в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».

По контракту можно продавать или транслировать видео с московских видеокамер

Помимо этого, в условиях контракта отдельно подчеркивается, что «заказчик самостоятельно определяет цели и порядок обработки информации», полученной от исполнителя.

Единый центр хранения и обработки данных Москвы

ГИС ЕЦХД (единый центр хранения и обработки данных Москвы, video.dit.mos.ru), функционирующая в рамках концепции «Умный город», задумана как система видеонаблюдения для повышения уровня безопасности жителей Москвы. В список пользователей системы входят МВД, МЧС и службы городского управления.

Камеры городского видеонаблюдения устанавливаются во дворах, на подъездах, в парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, в холлах госорганов и других общественных местах, следует из описания проекта на официальном сайте мэра Москвы. Пользователям ЕЦХД предоставляется доступ к архивам видеозаписей, а также к потоковым видеоданным, поступающим с московских камер наблюдения в реальном времени.

По данным сайта мэра Москвы, сегодня в систему входит более 193 тыс. камер, включая камеры внешних систем видеонаблюдения. Из них более 102,5 тыс. установлены на подъездах.

Согласно информации «Портала открытых данных» Москвы data.mos.ru, на сегодняшний день 5756 камер входит в реестр видеонаблюдения в местах массового скопления людей, 20 018 камер входит в реестр дворового видеонаблюдения, и 99 692 камер входит в реестр подъездного видеонаблюдения.

Согласно описанию ЕЦХД, гражданин может обратиться в правоохранительные органы с заявкой на просмотр архива, однако доступ к архиву непосредственно физическим лицам не предоставляется и возможен только с рабочих мест сотрудников правоохранительных или судебные органов, а также адвокатам.

На сегодняшний день срок хранения архивной видеоинформации с камер видеонаблюдения мест массового скопления граждан, объектов торговли, подъездного и дворового видеонаблюдения установлен в пять календарных дней, с камер образовательных организаций – 30 календарных дней.

Критика ГИС ЕЦХД

ДИТ Москвы неоднократно подвергался критике за недостаточную защиту систем видеонаблюдения. Так, по данным «Коммерсанта» со ссылкой на портал «МБХ-медиа», в декабре 2019 г. 5-дневный доступ к трансляции с камеры в «даркнете» предлагался по 3 тыс. руб., услуга поиска человека по системе распознавания лиц предлагалась за 10 тыс. руб.

О продаже в «даркнете» доступа к камерам сети наблюдения Москвы также в июле сообщали эксперты в твитер-аккаунте группы Shadow Intelligence. По данным «Роскомсвободы», 5-дневный доступ к камерам наблюдения можно было приобрести в августе за 5 тыс. руб. на закрытых форумах.

Формулировки контрактов ДИТ несут угрожают безопасности персональных данным москвичей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова Саркиса Дарбиняна, главы юридической практики «Роскомсвободы». По его мнению, положение о продаже данных третьим лицам – без указания каким и в каких целях, создает угрозу утечек и доступа к чувствительным данным. «Эту информацию можно использовать для мошенничества, слежки и социальной инженерии»,— говорит он.

Управляющий партнер Stuarts Legal Елена Стюарт назвала применение термина «возмездная основа» в контрактах на передачу видео как минимум некорректным, поскольку получение платежей от пользователей противоречит требованиям закона о госзакупках.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) противоречий не увидели, пишет «Коммерсант». Признаки нарушения можно установить по результатам контрольного мероприятия при рассмотрении закупки, сообщили в пресс-службе ФАС. Судя по конкурсной документации, контракт успешно прошел все этапы проверки ФАС.