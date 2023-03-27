«Сбер» и правительство Ярославской области продолжают внедрение цифровых решений в регионе

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили, как цифровые медицинские, образовательные и транспортные решения «Сбера» и компаний-партнеров помогают решать ежедневные задачи граждан, делают медицинские услуги более доступными для жителей региона.

Так, сервис дистанционного мониторинга пациентов от «Сберздоровья» подтвердил свою эффективность в ходе трех пилотных проектов в центральной городской больнице, краевой больнице № 2 и Ярославской областной клинической больнице. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В 2023 г. были достигнуты договоренности о сопровождении порядка 5000 пациентов с хроническим заболеваниями — артериальной гипертензией (повышенное давление), ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, острым коронарным синдромом и сахарным диабетом, обучены врачи и административный персонал. Дистанционный мониторинг осуществляется при помощи роботизированого обзвона, позволяет пациентам находиться под постоянным контролем врача и получать оперативную помощь. В 2023 г. планируется запустить пилотный проект по дистанционному диспансерному наблюдению жителей Ярославской области с хроническими заболеваниями. Он позволит усилить существующий кадровый ресурс региона врачами сервиса «Сберздоровья», охватить удаленные районы с помощью применения телемедициснких технологий.

«Сбер» является партнером Ярославской области в рамках реализации модернизации транспорта – был обеспечен прием к оплате банковских карт во всех транспортных средствах региона. Совместно с правительством Ярославской области обсуждается возможность реализации комплексного проекта «Карта жителя Ярославской области». Решение позволит жителям региона удобно пользоваться широким спектром мер социальной поддержки по любой банковской карте «МИР», включая льготный проезд в общественном транспорте, программу лояльности со скидками и кешбэком и др.

На совещании участники рассмотрели ход работ по открытию в Ярославле «Школы 21» — бесплатной школы программирования от «Сбера», в основе которой находится метод равный равному, когда участники учатся друг у друга. Предполагается, что новый кампус школы откроется осенью 2023 г. Также обсудили возможность использования подведомственными учреждениями правительства Ярославской области образовательной платформы Edutoria для обучения сотрудников.

Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка: «У «Сбера» и наших партнеров есть инновационные технологии, которые способны предоставить жителям региона качественные сервисы в различных областях, в том числе и медицине. В Ярославской области «Сбер» переходит от пилотирования к промышленной эксплуатации наших цифровых решений, в том числе и на основе искусственного интеллекта. В рамках сегодняшней встречи мы обсудили большое количество проектов и технологий, которые будут полезны жителям. В том числе, наш образовательный проект — «Школа 21», уверена, станет профессиональным стартом для молодежи региона и точкой притяжения для будущих ИТ-кадров не только области, но и всей России. «Сбер» готов и дальше делиться своим опытом и наработками, помогать регионам как можно быстрее внедрить их на благо людей».

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области: «Ярославская область тесно сотрудничает со Сбербанком по целому ряду направлений — «Школа 21», проекты в области медицины, социальная карта для жителей области, транспортная карта. С 1 апреля у нас стартует масштабный проект — мы полностью заменим автобусы в Ярославле и Ярославском районе на современные. В рамках программы модернизации транспорта мы будем расширять возможности безналичной оплаты, создаем новые мобильные сервисы. Я рад, что сегодня есть возможность сверить часы по реализации различных программ в сфере искусственного интеллекта в медицине. Мы хотели бы, чтобы к 1 января 2024 г. сфера здравоохранения в регионе полностью перешла на электронную форму работы. С вашей поддержкой мы с надеемся по этому направлению выйти по на совсем другое качество оказания услуг жителям Ярославской области».

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На сегодняшний день в регионе уже реализуется ряд проектов по использованию цифровых сервисов, в том числе на базе ИИ. Благодаря продукту партнера «Сбера» – группы компаний ЦРТ Voice2Med врачи могут заполнять медицинскую документацию голосом, высвобождая более 20% времени на работу с пациентами. Сегодня технология внедрена на 170 рабочих местах врачей в Ярославской области.

Аппаратно-программный комплекс «MDDC кардио» от «СбермедИИ» — решение со встроенным сервисом на базе искусственного интеллекта (ИИ) для расшифровки ЭКГ — широко используется в бригадах скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктах региона. С помощью этой технологии в 2022 г. было выполнено 74 тыс. исследований ЭКГ, причем в 32 тыс. из них выявлены заболевания, включая 564 случая острого коронарного синдрома. Также в 2022 г. у реализованы пилотные проекты в Ярославской областной туберкулезной больнице (проанализировано 1000 снимков, выявлено 14 онкологических заболеваний) и в Областной клинической онкологической больнице (825 исследований, из них ИИ обнаружил шесть случаев онкологии). В этом году в регионе планируется запустить Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) для быстрой и точной диагностики заболеваний и получения заключений от специалистов, а также закупить аппаратно-программные комплексы мобильной диагностики «Цифровой ФАП» для проведения обследований во время первого этапа диспансеризации и скрининга населения в удаленных и труднодоступных населенных пунктах.

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