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Сбербанк представил новую технологию оплаты проезда

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк выступил официальным партнером V ежегодного форума «Инновационные платежные решения для транспорта», объединяющего перевозчиков, органы исполнительной власти, вендоров транспортных решений и банки. Мероприятие было посвящено развитию платежных решений на городском и пригородном общественном транспорте, регулированию отрасли, созданию единого транспортного пространства, интеграции платежных решений с городскими сервисами и социальными проектами и дистрибуции билетов.

На сессии форума «Развитие единых карт жителя города (региона) и организация оплаты льготных категорий пассажиров» банк рассказал про инновационную технологию, которая позволяет гражданам получать льготный проезд без дополнительных барьеров. Больше не нужно носить с собой удостоверение льготника или иметь специальную карту с фотографией — достаточно обычной банковской карты МИР, к которой по технологии Social ID привязывается льготный проездной, а в облаке сохраняется фотография льготника, которая отражается в устройстве контролера при прикладывании карты пассажира. Таким образом, перевозчик получает возможность контролировать легальность предоставления льготного проезда, не теряя времени на запрос дополнительных документов у пассажира, а льготник получает более удобный социальный сервис.

Исполнительный директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Алексей Макаров выступил с докладом «Карты жителя: опыт Сбербанка», рассказав о технологии реализации нефинансовых сервисов, которые отныне можно применять на любой карте МИР, не выпуская какую-то отдельную карту со специальными приложениями – все сервисы реализованы на облачной платформе, а карта является лишь идентификатором.

Компания «Расчетные решения» (входит в экосистему Сбербанка) представила стенд с демонстрацией бескондукторного решения оплаты проезда. Также на полях форума состоялись встречи с представителями администраций и перевозчиков различных субъектов РФ, в которых банк планирует расширять существующие транспортные проекты или запускать новые.

Безналичная оплата проезда в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка доступна в 104 городах страны — по этому показателю Россия занимает первое место в мире.

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