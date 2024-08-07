Как в The Sims: ГК «А101» запустила интерактивный 3D-конструктор для подборки отделки, мебели и техники в будущую квартиру в Ленобласти

Девелопер ГК «А101» запустил уникальный сервис для покупателей квартир в Ленинградской области, в жилых районах «А101 Лаголово» и «А101 Всеволожск». Все желающие в интерактивном режиме смогут подобрать отделку, мебель и технику в свою будущую квартиру. Особенность сервиса – точные замеры сотен 3D-моделей различных квартир и самих предметов интерьера. Каждый клиент сможет установить понравившийся диван или телевизор с точностью до сантиметра в онлайн-режиме без необходимости ходить с рулеткой по магазинам. Об этом CNews сообщили представители ГК «А101» .

«Это не просто 3D-редактор в диагональной проекции, внутри обустроенных квартир клиенты смогут перемещаться в VR-режиме. В чем-то наш проект можно сравнить с классическими симуляторами жизни, вроде The Sims, где пользователи также используют редакторы для создания дома своей мечты. Однако наш сервис напрямую связан с реальными объектами недвижимости и имеющимися в продаже предметами быта, которые клиент сможет материализовать по своему желанию, приобретая свою новую квартиру», – сказала коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова.

Сервис предоставляет возможность начать обустройство своей будущей квартиры с самого начала – можно выбрать помещения без отделки и начать самостоятельно подбирать цвет стен и полов, используемый для их обустройства материал. Если у клиента нет желания самостоятельно заниматься дизайном квартиры, то он сможет использовать уже готовые варианты, разработанные специалистами ГК «А101».

Выбор мебели и техники на новом портале стал возможен благодаря совместной работе ГК «А101» с сетью мебельных магазинов «Hoff» и одним из крупнейших ритейлеров электроники «М.Видео». В онлайн-режиме можно разместить понравившийся светильник или чайник в любой точке, подобрать приятную для себя расцветку и заранее рассчитать стоимость. Помогут в этом встроенные в систему адаптивные подсказки. При желании клиент сможет перейти по ссылке на сайты магазинов и приобрести тот или иной товар уже сейчас в свое нынешнее жилье.

В стоимость квартир с выбранными товарами уже заранее можно включить выбранную с помощью портала мебель и технику из «Hoff» и «М.Видео», а также понравившиеся варианты отделки квартиры. Если для покупки жилья клиент использует ипотечный кредит, выбранные предметы также можно будет включить в тело кредита.