Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

ГК «А101» тестирует ИТ-систему контроля работы коммунальных служб

ГК «А101» при поддержке Агентства инноваций Москвы начинает тестирование системы автоматизированного управления эксплуатации жилой недвижимости. Новый смарт-сервис будет контролировать выполнение работ, связанных с клинингом и регулярным техническим обслуживанием помещений. Опытная эксплуатация системы автоматизированного клининг-контроля Bruno уже проводится в одном из домов жилого комплекса «Испанские кварталы».

В период тестирования сотрудники клининговой службы в соответствии с принятым управляющей компанией регламентом проводят уборку и фиксируют факт выполнения работ в специальном мобильном приложении, которое установлено только у специалистов по клинингу. После этого жители могут проверить фактическое выполнение и качество уборки мест общего пользования, просто отсканировав QR-код в МОП. Также смарт-сервис позволит установить точное время прихода сотрудников клининга и продолжительность выполнения работ. Контроль осуществляется в режиме реального времени.

Антон Середа, один из создателей Bruno, сказал: «Я сам живу в одном из районов ГК «А101». Как активному участнику нашего комьюнити мне хотелось облегчить работу управляющей компании. Bruno поможет сократить количество обращений собственников недвижимости, связанных с претензиями по уборке мест общего пользования. А регулярный автоматизированный контроль повысит ответственность сотрудников и улучшит качество уборки помещений и прилегающей территории. Отметиться на рабочем месте сотрудник может через QR-код, RFID-метку или по Bluetooth, и это заметно оптимизирует процесс контроля работ по сравнению с бумажными графиками и журналами».

Директор внедрения цифровых сервисов ГК «А101» Татьяна Файнблит отметила: «Мы тестируем технологию контроля клининга для ее последующей интеграции в сервисную экосистему ГК «А101», сформированную в мобильном приложении. С помощью Bruno управляющая компания и руководство компании-подрядчика по клинингу могут увидеть, насколько быстро и качественно выполнялась уборка каждого конкретного участка, и определить потенциал для повышения уровня сервиса. Жители, наведя камеру на QR-код, могут увидеть, когда в последний раз проводилась уборка, что повышает прозрачность работы управляющей компании и облегчает ее общественный контроль».

Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек?
Безопасность

Испытания системы клининг-контроля пройдут в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций, реализуемой Агентством инноваций Москвы.

Исполняющая обязанности генерального директора Агентства инноваций Москвы Мария Богомолова сказала: «Наша программа была запущена в 2019 г. Она позволяет компаниям апробировать новые разработки в реальных условиях. Сейчас в нее входят 185 государственных и коммерческих учреждений, которые предоставляют свои возможности для испытания продуктов и сервисы в 18 различных отраслях. В рамках проекта было инициировано более 200 пилотных тестирований, на сегодняшний день завершено 165».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Т1» поглощает интегратора «Сервионика» целиком

«Росатом» вызвался стать главным производителем импортозамещенного ПО в машиностроении

Россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии

«Дочка» «Россетей» купила серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могла. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса

«Ростелеком» остановил строительство дата-центров в регионах

Российские ученые согласовывают с ФСБ суперзащищенную квантовую сеть для массового использования

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще