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Сервис краткосрочной аренды электросамокатов lite при содействии ГК «А101» откроет новую зону в НАО

Интернет Веб-сервисы Техника

ГК «А101» начала сотрудничество с сервисом lite по развитию краткосрочной аренды электротранспорта в Новомосковском округе Москвы (НАО).

Для размещения на территории жилых комплексов группы сервис предоставит 200 новых самокатов FitRider. Со своей стороны ГК «А101» передала оператору lite помещение для их технического обслуживания.

Чтобы воспользоваться одним из них, нужно скачать из App Store или Google Play мобильное приложение lite и привязать к нему банковскую карту. C помощью сканирования QR-кода можно забронировать самокат. Стоимость активации самоката составляет 50 руб. минута аренды стоит 5 руб.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим сказала: «По условиям сервиса, начать или завершить аренду можно в местах, отмеченных в приложении lite. Мы ожидаем, что сервис будет востребован на новых территориях Москвы. Электросамокаты становятся все более популярными при поездках на сравнительно небольшие расстояния, а также в качестве необычного способа прогулки и развлечения. Поэтому мы готовы стимулировать появление подобных сервисов на территории своих проектов».

Борис Голиков, сооснователь сервиса lite, отметил: «Сервис шеринга электросамокатов актуален не только для центра города, но и для новых жилых районов, где много точек притяжения, а плотность населения гораздо выше. Поэтому мы решили открыть новую зону работы сервиса в районе с продуманной инфраструктурой, которая отлично подходит для шеринга электросамокатов. Уверены, что lite будет пользоваться большой популярностью среди жителей».

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