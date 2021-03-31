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ГК «А101» внедрит системы видеоаналитики в столичном бизнес-квартале «Прокшино»

Безопасность Интеграция Инфраструктура

ГК «А101» внедрит в первой очереди бизнес-квартала «Прокшино» систему контроля и управления доступом в здание на основе видеоаналитики. Сотрудники офисов смогут проходить процедуру верификации с помощью одного из самых перспективных биометрических методов – распознавания по лицу.

Доступ в здание будет осуществляться следующим образом: резиденты проходят через автоматические калитки, продемонстрировав лицо камере, посетитель получает разовый пропуск с QR-кодом, зарегистрировавшись через приложение или ресепшн, и прикладывает его к считывателю. Незарегистрированный визитер моментально обнаруживается системой, охрана получает сигнал на пульт управления, после чего вопрос присутствия решается лично.

Руководитель направления инноваций ГК «А101» Илья Горулев, сказал: «Система видеонаблюдения в пространстве абсолютно незаметна, но в то же время позволят учитывать рабочее время, контролировать работу клининговых служб, перемещение товаров и имущества, предотвращать вандализм, отслеживать нетипичное поведение и в целом обеспечивать безопасность всего бизнес-пространства. В России аналогичного опыта накоплено крайне мало, но анализ существующего указал ключевое требование к системе: способность сохранять точность и высокую скорость работы в условиях плотного трафика».

Система также будет использоваться в паркинге: камера фиксирует номерной знак автомобиля и верифицирует резидента, далее шлагбаум открывается автоматически. Посетителям так же потребуется QR-код.

Руководитель направления инноваций ГК «А101» Илья Горулев, отметил: «Самое важное на этапе строительства и оснащения объекта – создать необходимую инфраструктуру: камеры, серверы, сопутствующее оборудование. Сейчас уровень цифровизации экономики в России находится на уровне менее 10%, но по мере развития ИТ-сервисов и решений эта инфраструктура может использоваться не только для обеспечения безопасности и анализа трафика. Лицевая биометрия, которая как сегмент ежегодно показывает двукратный рост, может быть использована для новых бесконтактных или дистанционных банковских сервисов, анализа эффективности ритейл-концепций, оценки эмоционального состояния людей для нужд HR и т.п.».

Новый бизнес-квартал «Прокшино» расположен в Москве у станции метро «Прокшино», на первой магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе - на пересечении основных транспортных и пешеходных маршрутов. Состоит из пяти офисных зданий, торгово-развлекательной и сервисной инфраструктуры. 85% площадей бизнес-квартал займут офисные пространства класса А, 15% - коммерческая инфраструктура.



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