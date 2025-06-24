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Брызгалов Павел
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|Смарт-сервисы повышают стоимость жилья в среднем на 15% — аналитика Ujin 1
|08.06.2022
|ГК «А101» разработала единый цифровой стандарт для жилых комплексов 1
Брызгалов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 1
|Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 828 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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