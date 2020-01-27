ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand

ГК «А101» начала интеграцию технологий «умной квартиры» в существующие и перспективные проекты. Первые такие квартиры появятся в южной части жилого района «Скандинавия», а затем во втором районе жилого комплекса «Испанские кварталы». Стоимость исходного набора оборудования уже включено в цену квартиры.

Необходимое оборудование производства компании Legrand будет устанавливаться в квартиры на стадии отделки. Пользователь сможет управлять ими с помощью приложения с интуитивно понятным интерфейсом, а также «Яндекс.станции». В стартовый набор входят «умные» розетки, выключатели, диммеры, система устранения протечек, датчик открытия входной двери и центральный координатор, объединяющий все устройства в беспроводную сеть.

Директор по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрий Цветов сказал: «Это первое по-настоящему интегрированное решение как для рынка ТиНАО, так и для тех классов первичного жилья Москвы, в которых работает ГК "А101". Управление через центральный координатор, по сравнению с разрозненным набором аналогичных устройств, обеспечивает более стабильную коммуникацию между элементами системы и, как следствие, ее более корректную работу. При монтаже "умного дома" на стадии строительства и отделки оборудование не нарушит эстетику пространства, будет незаметным, но легко доступным при необходимости. Сама "умная" инфраструктура универсальна и закладывается с большим запасом, обеспечивая широкие возможности для подключения дополнительных устройств и опций без необходимости заново делать ремонт».

Технология позволяет дистанционно включать и выключать свет, управлять уровнем освещенности в каждой комнате, подавать или убирать питание в каждую розетку. Таким способом можно оперативно контролировать расход электроэнергии, принимать дополнительные противопожарные меры. Кроме того, пользователь сможет контролировать потециальную неисправность сантехнического оборудования и при необходимости перекрывать в квартире горячее и холодное водоснабжение, моментально получать сигнал о проникновении в дом посторонних и т.п.

Команды «умной квартире» можно отдавать в том числе и голосом, встроенному в «Яндекс.станцию» помощнику «Алиса». Кроме того, с помощью приложений можно настраивать определенные сценарии «поведения» приборов на основе образа жизни и режима дня пользователя.

Корпус 7.3 в южной части ЖК «Скандинавия» стал первым домом, все квартиры которого будут оснащены «умными» устройствами. При этом испытать возможности интегрированного решения можно уже сейчас в офисе продаж ЖК «Скандинавия».