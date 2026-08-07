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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сложеникин Алексей

СОБЫТИЯ


07.08.2026 Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября 1
23.10.2023 ГК «А101» инвестирует в инновации более 300 млн руб. в 2024 году 1
16.10.2023 ГК «А101» роботизирует процесс привлечения подрядчиков на стройку 2
24.06.2021 ГК «А101» привлекла Softline для создания виртуальных рабочих мест на базе VMware 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Сложеникин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 1
Broadcom - VMware 2610 1
Softline - Софтлайн 3743 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 3
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 1
Бурсервис НПП - Уфабурмаш 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Apple Face ID 258 1
Linux OS 11533 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
Горбатенко Андрей 2 1
Зубко Павел 1 1
Мосесян Ашот 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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