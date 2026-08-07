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Сложеникин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Сложеникин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 4002 1
|Broadcom - VMware 2610 1
|Softline - Софтлайн 3743 1
|А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 3
|АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 1
|Бурсервис НПП - Уфабурмаш 7 1
|Apple Face ID 258 1
|Linux OS 11533 1
|Google Android 15244 1
|Apple iOS 8583 1
|Apple macOS 2419 1
|Microsoft Windows 16882 1
|Горбатенко Андрей 2 1
|Зубко Павел 1 1
|Мосесян Ашот 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.