ГК «А101» привлекла Softline для создания виртуальных рабочих мест на базе VMware

ГК «А101» создала инфраструктуру виртуальных рабочих мест на базе платформы VMware. Она позволит сотрудникам Группы, в том числе использующим в работе специализированное программное обеспечение, подключаться к корпоративным ресурсам с любого устройства. Виртуальными рабочими местами уже обзавелись около 43% специалистов – от проектировщиков до сотрудников маркетинговых служб.

Партнером в реализации проекта выступила компания Softline. Компания модернизировала существующую инфраструктуру и начала организацию виртуальных рабочих мест (VDI) на разработанной VMware платформе Horizon, дополненной серверной частью с использованием видеокарт Nvidia.

«Мы изменили подход к созданию удаленных рабочих мест, который применялся в 2020 г. для оперативного перевода сотрудников на удаленную работу, и внедрили модель «Операции в любом месте». Это один из общемировых трендов ИТ-индустрии, на эту модель, согласно исследованию Gartner, к 2023 г. перейдут порядка 40% компаний мира. Ее суть в том, что понятие «персональный рабочий компьютер» перестанет существовать. Вместо него у каждого сотрудника будет виртуальное рабочее пространство, доступ к которому можно получить с любого устройства – компьютера или ноутбука на Windows, MacOS или Linux, смартфона или планшета на iOS или Android. Все нужные файлы всегда будут под рукой», - отметил директор по информационным технологиям ГК «А101» Алексей Сложеникин.

Softline развернула удаленные рабочие места на базе Horizon, обеспечила для них быструю доставку корпоративных приложений и доступ к виртуальному хранилищу. Данные организации хранятся в защищенном ЦОД, что позволяет обеспечить надежную защиту критической для бизнеса информации.

«Создание инфраструктуры VDI позволяет обеспечить централизованное администрирование и поддержку рабочих станций, гибкую масштабируемость ИТ-инфраструктуры, минимизацию рисков проникновения и утечки информации при предоставлении удаленного доступа к рабочему месту. Комфортная бесперебойная работа обеспечена, в частности, проектировщикам, деятельность которых подразумевает использование специализированного ПО, в том числе графических приложений, предъявляющих высокие требования к производительности ИТ-инфраструктуры и качеству видеокарт», - сказал руководитель отдела решений для ключевых клиентов Softline Павел Зубко.