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ГК «А101» и банк «Дом.рф» запустили сервис по рефинансированию ипотеки

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ГК «А101» и банк «Дом.рф» объявили о запуске сервиса по дистанционному рефинансированию ипотеки. Он поможет людям, уже купившим квартиру, значительно сократить размер ежемесячного платежа, не выходя из дома.

Для этого достаточно оставить на сайте ГК «А101» заявку, указав банк, который выдавал ипотеку, и условия кредитования, а также наличие детей, рождение которых позволяет воспользоваться программой господдержки. Все необходимые документы передаются с помощью действующих цифровых сервисов «Электронная ипотечная анкета» и «Одобрено».

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим сказала: «В Москве затраты на жилье, с учетом необходимости одновременно обслуживать ипотечный кредит и оплачивать аренду квартиры, по-прежнему могут достигать 70 тыс. руб. и выше, что особенно заметно сказывается на молодых семьях. На сегодняшний день рефинансирование представляется эффективным инструментом снижения этой нагрузки. Однако процедура до сих пор представляется многим клиентам сложной и затратной по времени процедурой».

Директор управления продажами банка «Дом.рф» Артем Саркисян отметил: «Дистанционное рефинансирование ипотеки позволит не только снизить нагрузку, существенно уменьшив ежемесячные платежи, но и сэкономить время клиентов, упростить процесс перекредитования. Мы помогаем сделать этот процесс максимально простым и быстрым».

Специалисты ГК «А101» бесплатно помогут покупателям, взявшим ипотечный кредит, рефинансировать его по ставке от 7,7%. С учетом среднего уровня ипотечных ставок в последние пять лет это позволит сократить размер ежемесячного платежа на 30-40% или срок кредита. Если после 1 января 2018 г. у заемщика родился второй или третий ребенок, ставка может быть снижена до 4,7%.

Подробная информация об условиях рефинансирования ипотеки доступна на сайте банка «Дом.рф». Около 80% решений банк принимает почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «дом».

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