ГК «А101» и компания Gorserv запускают сервисную экосистему для жителей

Управляющая Компания «А101-комфорт», структурное подразделение ГК «А101», и федеральная служба сервиса Gorserv (резидент фонда «Сколково»), запускают в коммерческую эксплуатацию экосистему бытовых сервисов для жителей. Об этом CNews сообщили представители ГК «А101».

В рамках проекта жители домов в районах «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Белые ночи» и «Москва А101», которые обслуживаются УК «А101-Комфорт», поучают доступ к более чем 500 сервисам и бытовым услугам. В их числе – мелкий ремонт формата «мастер на час», сборка мебели, установка сантехники, стиральных и посудомоечных машин, клининг, компьютерная помощь и т.п.

Оставить заявку, указать удобное время и оплатить услуги жители могут через мобильное приложение «А101». Близкое расположение мастеров ускоряет выполнение заявок – почти 50% обращений закрываются «день в день». Долгосрочное партнерство обеспечивает гарантию качества услуг.

«В предыдущие три месяца экосистема находилась в тестовом режиме, выявлялись наиболее популярные виды сервисов для оптимизации профильного персонала в локации, оценивался уровень клиентских коммуникаций и настройки интеграции систем. С первых дней жители начали активно пользоваться услугами по электрике, сантехнике и установки бытовой техники на их долю приходится 35%, 23% и 11% соответственно от всего объема заявок», – сказал управляющий партнер Gorserv Андрей Яценко.

«Конкурентная борьба на рынке управляющих компаний сегодня проходит по линии качества и разнообразия дополнительных услуг при сохранении демократичных тарифов на них. За время проведения тестов экосистемы уровень доверия управляющей компании достиг 73% и продолжает расти. В свою очередь, привлечение профильных партнеров позволяет сосредоточить штатный персонал управляющей компании на решении задач общедомового обслуживания, проведения профилактических работ по недопущению аварийных ситуаций в доме, подготовку к сезонным и другим общедомовым работам», – отметила советник генерального директора ГК «А101» по сервису, основатель и владелец юзабилити компании «C&U» Ирина Мельникова.