За 5 минут: «А101» и Совкомбанк впервые заключили трехстороннюю сделку с недвижимостью в облачном сервисе

Группа компаний «А101» и Совкомбанк провели первую электронную «треугольную» сделку через облачный сервис регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal. Подготовка сделки к регистрации заняла всего пять минут.



Сделка в «облаке»

Впервые сделка по регистрации недвижимости была проведена в облачном сервисе. Главная особенность такой сделки заключается в том, что участникам процесса не нужно пересылать документы в закрытых архивах через почту, а пароли к ним — через мессенджеры. В безопасном, соответствующем государственным стандартам, пространстве SmartDeal необходимые документы видны всем участникам сделки.

Покупательница приехала в Москву из Ульяновска и уже какое-то время жила в Москве. Недавно она продала квартиру в родном городе и вложила вырученные средства в покупку однокомнатной квартиры в жилом комплексе «Скандинавия Юг», расположенном в Новой Москве. Сначала девушка обратилась в «А101», где ей помогли подобрать подходящий вариант, затем в Совкомбанк — за ипотечным кредитом. Для открытия счета и выпуска усиленной электронной подписи она лишь один раз посетила офис банка, все остальные процедуры проходили удаленно с помощью электронной подписи.

«Наша главная задача — это объединить в безопасном цифровом пространстве всех участников сделки с недвижимостью: банков, застройщиков, брокеров и покупателей, — поясняет директор по развитию SmartDeal Михаил Светлышев. — С помощью нового функционала SmartDeal — треугольной сделки, наши партнеры будут тратить минимум времени на оформление сделки. Все это за счет того, что коммуникации происходят в единой системе, соответствующей всем ГОСТам по безопасности и сохранности личных данных и все участники видят документы и статус сделки».

«Мы рады, что благодаря партнерству со SmartDeal появилась возможность проводить ипотечные сделки с нашими партнерами в одном цифровом пространстве, без дополнительной пересылки документов. Это решение должно способствовать дальнейшему развитию дистанционных процедур по покупке жилья в ипотеку, сделать их еще более комфортными и прозрачными для всех сторон. Совкомбанк стремится организовать процесс оформления ипотечного кредита максимально удобным для заемщика и всегда поддерживает инициативы по развитию цифровизации ипотеки», — комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

«Со стороны ГК «А101» подготовка сделки к регистрации заняла всего 5 минут, — рассказывает заместитель коммерческого директора по процессам реализации и передачи объектов недвижимости ГК «А101» Артем Григорьев. — При этом сервис SmartDeal предоставляет высокий уровень защиты любых операций. За всеми процедурами и действиями партнеров мы можем следить в режиме реального времени, поэтому в любую секунду можем по запросу клиента рассказать ему, что происходит с его сделкой буквально в эту секунду. В результате покупатель получает оперативный, прозрачный и безопасный сервис».

Кто в треугольнике?

На первом этапе в новый функционал SmartDeal под названием «Треугольная сделка» включены действующие в интересах покупателей риэлторы или брокеры, а также банки, выдающие ипотеку, и застройщики, реализующие недвижимость. Уже сейчас в системе SmartDeal работают более 50 российских банков и более 400 российских застройщиков. Но при этом через систему можно взаимодействовать с любым юрлицом, даже если он не является пользователем системы. Для этого всего лишь нужно подписать NDA и получить доступ в ограниченный кабинет — в нем можно подписать и переслать документы, но нельзя совершать платные действия: выпускать УКЭП, формировать заявки в Росреестр и пр. ■ Токен: Pb3XmBtzswnZqyd9CMBUnaa5dL9zcV746Pqwf1pРекламодатель: ПАО "Совкомбанк"ИНН/ОГРН: 4401116480/1144400000425Сайт: www.sovcombank.ru