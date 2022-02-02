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Торговый дом «РЖД» перевел сотрудников на «Р7-офис»

АО «ТД РЖД» сообщило о начале перевода сотрудников на работу с российской экосистемой офисных приложений «Р7-офис». По предварительным оценкам, компания сможет полностью перевести персонал на работу с отечественным продуктом в течение нескольких месяцев без потери функционала.

Выбор в пользу разработки от АО «Р7» компания сделала по итогам тестирования, где сравнила наиболее популярные российские решения. Оценка велась по критериям совместимости, сохранения форматирования и доступного функционала. «Р7-офис» удалось обойти другие решения, в том числе благодаря совместимости с ОС Astra Linux, поддержке сторонних шрифтов, таких как RussianRail G Pro, и сложных сводных таблиц.

«ТД РЖД – снабженческое предприятие холдинга. От него зависят многие аспекты работы самих «Российских железных дорог», как единственного ж/д перевозчика в России. Любой простой, в том числе вызванный недостатком функционала ПО или блокировкой того или иного решения у снабжающей компании может повлиять и на РЖД, и на их пассажиров и грузы, в непредсказуемом масштабе. Поэтому таким предприятиям в первую очередь требуется качественное, функциональное, совместимое со всеми ОС и форматами ПО, защищенное от атак и блокировок», – сказала генеральный директор АО «Р7» Наталия Агафонова.

В будущем планируется расширять использование «Р7-офис», ориентировочно после завершения перехода на Astra Linux, также запланированного ТД РЖД. На данный момент процесс перехода продолжается, компания работает над адаптацией сотрудников и систем.

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