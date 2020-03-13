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ИТ-директор Минфина назначена председателем ФОМС

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
Елена Чернякова, с 2011 г. возглавлявшая Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов России, назначена на должность председателя Фонда обязательного медицинского страхования.

Елена Чернякова возглавила ФОМС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Черняковой на должность председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства России.

Мишустин также освободил от должности председателя ФОМС Наталью Стадченко и назначил ее заместителем главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

С декабря 2011 г. Елена Чернякова возглавляла Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов России. Кроме того, в 2017-2018 гг. она состояла в Экспертном совете по российскому ПО при Минкомсвязи, который проводит оценку заявок правообладателей софта на включение их продуктов в Реестр отечественного программного обеспечения.

Биография Елены Черняковой

Елена Чернякова родилась 21 декабря 1969 г. в Казани. В 1997 г. окончила Московский государственный университет коммерции. Владеет английским языком.

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Елена Чернякова возглавила ФОМС

С сентября 1991 г. по март 1995 г. успела поработать в должностях экономиста, бухгалтера и главного бухгалтера производственных подразделений «Камаза».

В период с мая 1995 г. по сентябрь 2001 г. – заместитель главного бухгалтера, начальник службы, главный бухгалтер Производственного эксплутационного жилищного управления Набережных Челнов.

В 2001-2006 гг. – начальник отдела, начальник управления Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

В ноябре 2006 г. Чернякова была назначена заместителем директора Центра экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан.

С марта по октябрь 2011 г. занимала пост замдиректора Департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов России. С октября по декабрь того же года – директор Департамента информационных ресурсов Министерства финансов Российской Федерации.

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