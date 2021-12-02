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Через «Госуслуги» запустили проактивное информирование по цифровым сервисам ОМС

Минцифры России и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) запустили на портале «Госуслуг» новый сервис уведомлений в рамках проекта «Цифровые сервисы ОМС». Сервис обеспечит проактивное информационное сопровождение каждого гражданина в процессе получения медицинских услуг по ОМС, позволит минимизировать посещения медучреждений, а также снимет излишнюю нагрузку с персонала медицинских организаций.

В рамках нового сервиса, после установления врачом необходимости для пациента продолжить дальнейшее лечение в условиях стационара, гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», получит информацию обо всех дальнейших этапах рассмотрения направления на госпитализацию через личный кабинет на портале. Пока речь идет только о специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается федеральными медицинскими организациями. Но в дальнейшем это распространится и на другие виды медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.

В настоящее время доступно три типа проактивных уведомлений после выдачи направления на госпитализацию в федеральную клинику в рамках ОМС:

- Уведомление о том, что сформировано направление на госпитализацию и врачебная комиссия принимающего медучреждения рассматривает его;

- Уведомление о принятии решения врачебной комиссией. При положительном — назначается дата госпитализации;

- Уведомление с отчетом о расходах на лечение, выделенных из бюджета программы ОМС.

Уже сейчас более 100 федеральных медучреждений осуществляют проактивное информирование своих пациентов через портал «Госуслуг». До конца 2021 г. к сервису подключатся все федеральные медицинские организации.

«В настоящее время создается всероссийская платформа обязательного медицинского страхования, включающая в себя множество удобных продуктов, ключевым из которых будет являться “полис ОМС онлайн”. Цифровая платформа ОМС позволит значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования, повысить электронный документооборот до 90%, а также внедрить удобную модель оценки качества медицинской помощи», — сказала председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова.

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