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RuVDS Rucloud
|29.04.2025
|RUVDS модернизировал дата-центр Rucloud и нарастил объем мощностей на 20% 1
RuVDS и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4339 1
|Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
|Цаплин Никита 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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