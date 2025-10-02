Разделы

RUVDS прогнозирует рост цен на облачные сервисы

Повышение НДС с 20 до 22% и пересмотр порога доходов по УСН с 60 млн до 10 млн руб. могут привести к подорожанию облачных сервисов и услуг на 10%. Соответствующую оценку дал генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

По словам гендиректора хостинг-провайдера, изменения приведут к волнообразному эффекту, что и вызовет значительные сдвиги в ценовой политике бизнеса.

«Поставщики и контрагенты могут быть как компаниями, работающими по Общей системе налогообложения, для которых НДС также вырастет на 2%, так и небольшими структурами, работающими на УСН – ранее они не платили НДС, но со снижением порога доходов они будут обязаны уплачивать в бюджет налог в размере 5%, также им придётся выделять дополнительные ресурсы на администрирование. Иными словами, будут затронуты практически все участники цепочки поставок – они будут вынуждены компенсировать издержки за счёт клиентов. Из-за чего и будет иметь место своеобразный эффект эха, и итоговый рост цен может составить до 10%», – сказал Цаплин.

