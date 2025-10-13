RUVDS выходит на рынок Армении

Портфолио хостинг-провайдера RUVDS пополнилось площадкой с вычислительными мощностями в Армении. Она стала восьмой локацией компании за пределами страны. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Серверное оборудование размещено и введено в строй в дата-центре OVIO, крупнейшем и самом передовом инфраструктурном объекте такого рода в Армении. Он расположен в городе Абовян Котайской области, в 20 км от Еревана.

«Армения – одна из стран, имеющих особые отношения с Россией, и наш выход на местный рынок отражает интересы обеих сторон. Здесь сосредоточен запрос как компаний с российскими корнями, так и местных пользователей, заинтересованных в получении доступа к качественным ИT-решениям. Это важный шаг для RUVDS: мы на планомерной основе расширяем географию присутствия, и уверен, что присутствие нашего сервиса в Армении наилучшим образом скажется на ее бизнес-климате», – сказал гендиректор RUVDS Никита Цаплин.

Безопасность и надежность были ключевым фактором выбора дата-центра для размещения. ДЦ OVIO полностью соответствует требованиям RUVDS: он обладает общей мощностью 2 МВт, обеспеченной двумя дизельными генераторами; подключен к двум независимым городским электросетям и оснащен системой Schneider Galaxy VL UPS с резервной схемой N+1, что обеспечивает стабильность его работы даже в случае аварии. В центре установлены современные системы охлаждения, поддерживающие оптимальную температуру в машинных залах.