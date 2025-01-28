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Клиенты RuVDS создали более миллиона виртуальных серверов за 9 лет работы компании

Число виртуальных серверов, созданных клиентами хостинг-провайдера RuVDS, превысило 1 млн. Это показатель, достигнутый за девять лет работы компании на рынке.

«Миллион VPS – важная веха в истории компании. Это общая цифра, отражающая суммарное число созданных виртуальных машин, но, тем не менее, она показывает востребованность и доверие к нашему сервису. Полагаю, на преодоление следующей планки компании потребуется куда меньше времени – мы на регулярной основе пополняем парк оборудования, делаем выгодные предложения и стремимся к тому, чтобы наш сервис совершенствовался каждый день», – сказал генеральный директор хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.

RuVDS по итогам 2024 г. увеличила выручку на 27%. Также по итогам этого периода был зафиксирован рост общего число клиентов на более чем 18%. В общей сложности в активе хостинг-провайдера находятся 15 площадок с вычислительными мощностями, из которых семь находятся за пределами России.

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