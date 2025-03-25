RuVDS проведет рокировку спутников на орбите

Хостинг-провайдер RuVDS приступил к завершению проекта спутника-сервера. На смену аппарату, выведенному на орбиту летом 2023 г., придет спутник-платформа, запуск которого запланирован на конец июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители RuVDS.

«Мы не завершаем, а расширяем наше присутствие в космосе: первый аппарат прошел по орбите более 400 млн км, с него было получено свыше одного млн пакетов данных. Но оборудование имеет свой срок, и первому в истории спутнику-серверу пора на покой. Он перевыполнил план по активному существованию, продолжая работать автономно: деградация солнечных батарей и аккумуляторов не позволяют проводить с ним активных действий. На смену аппарату придёт наш спутник-платформа, который не просто выступит в уже привычной роли сервера, но и станет площадкой, на которой разработчики смогут тестировать свои решения», – сказал генеральный директор RuVDS Никита Цаплин.

Первый космический аппарат хостинг-провайдера впервые в истории обеспечил хостинг сайта из космоса, позволил провести первые соревнования в области информационной безопасности с применением спутников и стал критически важным элементом запуска экспериментального сервера в Арктике.

Новый спутник компании, получивший название RuVDSSat1, выступит в качестве полигона для разработки и тестирования Opensource-решений для малых аппаратов. Возможность протестировать ПО на реально функционирующем аппарате будет доступна любому желающему. Проект носит научно-исследовательский характер, при этом RuVDS не исключает перспективы предоставления вычислительных мощностей аппарата на коммерческой основе.