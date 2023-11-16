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RuVDS изучит уязвимости спутников и космической ИТ-инфраструктуры

Хостинг-провайдер RuVDS проведёт исследование кибербезопасности космических аппаратов. Для изучения рисков и уязвимостей будет использован спутник-сервер компании, выведенный на орбиту в этом году.

Серия экспериментов позволит выявить уязвимые места спутников и сделать выводы по доработке существующих механизмов взаимодействия с ними. Исследованию, к которому будет привлечены эксперты по информационной безопасности и команды энтузиастов, подвергнется как наземная инфраструктура, обеспечивающая связь с аппаратом, так и сам спутник.

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Цифровизация

«Квалифицированные выводы, сделанные по итогам исследования, будут представлены в том числе и научному сообществу: уверен, эта информация внесет значительный вклад в развитие информационной безопасности космических аппаратов. Срок службы аппарата составляет около года, и мы намерены по-максимуму использовать его ресурс. Наш спутник провел уже более ста дней на орбите, передал более 120 тыс. пакетов информации и установил уже три рекорда: RuVDS «хостил» первый сайт на орбите и провел первый «космический» хакерский квест в формате CTF. Кроме того, саму миссию мы подготовили в рекордные для России сроки – от идеи до запуска аппарата прошло лишь восемь месяцев», – отметил гендиректор RuVDS Никита Цаплин.

Космический аппарат RuVDS доставлен на орбиту 27 июня ракетой-носителем «Союз-2.1б». В начале июля с помощью аппарата была успешно протестирована услуга хостинга с орбитального сервера.

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