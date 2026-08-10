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Яблоков Артем

СОБЫТИЯ


10.08.2026 ИТ-компания выиграла суд у МВД из-за поставки СХД. Но уголовное дело продолжается 1
16.08.2023 Полиция и ФСБ требуют доступ к данным и переписке россиян в обход суда и Уголовного кодекса. Экстренно готовятся новые законы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Яблоков Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 58 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1829 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 785 1
Норси-Транс - НТ 147 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 1
Судебная власть - Judicial power 2501 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1169 1
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3787 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10678 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18130 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4184 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12907 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15435 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10197 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5196 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9360 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 63 1
FreePik 1844 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1363 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 63 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 746 1
Бедеров Игорь 103 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3153 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 88 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4020 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 1
Паспорт - Паспортные данные 2850 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8843 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1892 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2543 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 477 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
PrivacyTech - Тайна связи 11 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2402 1
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