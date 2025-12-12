«Лаборатория Касперского» разработала защитное решение для спутника-платформы RUVDS

«Лаборатория Касперского» разработала для хостинг-провайдера RUDVS специализированное решение Kaspersky Endpoint Security for Linux (KESL) — Space Edition, которое поможет обеспечивать защиту спутника-платформы RUVDSSat1 на протяжении всей его миссии. Программное обеспечение создано на базе технологий KESL с учетом особых требований к производительности в условиях ограниченных вычислительных ресурсов на орбите. Об этом CNews сообщили представители RUDVS.

Спутник выступит в качестве испытательного полигона. За решение ИТ-задач в космическом аппарате отвечает отдельный микрокомпьютер Raspberry Pi Zero с частотой процессора 1 ГГц и 512 МБ оперативной памяти. «Лаборатория Касперского» адаптировала технологии KESL под данную платформу, чтобы обеспечивать защиту полезной нагрузки, которую размещает на спутнике хостинг-провайдер RUVDS.

Проект имеет научно-исследовательский характер и ориентирован на широкую массу экспертов и энтузиастов освоения космоса. При этом хостинг-провайдер не исключает возможность предоставления вычислительных мощностей спутника на коммерческой основе — минимальный срок функционирования RUVDSSat1 на орбите составит один год. Запуск аппарата и его вывод на орбиту запланированы на конец 2025 г.

«Как показал наш опыт, в том числе и с предыдущим спутником, обеспечившим первый в истории хостинг сайта прямо с орбиты, космические аппараты подвергаются точно таким же рискам, как и объекты инфраструктуры или частные вычислительные устройства на Земле. В нашем новом проекте мы еще более открыты аудитории, потому вопросы кибербезопасности занимают в нашей повестке особое место. Мы рады сотрудничеству с «Лабораторией Касперского», уверен, совместная работа над проектом самым положительным образом скажется на обеих компаниях и поможет в разработке новых решений», — сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

«Защита таких аппаратов, как спутник-платформа RUVDSSat1, требует особого подхода, поскольку они обладают ограниченными вычислительными ресурсами. Возможности Kaspersky Endpoint Security для Linux позволили нам справиться с этой задачей. Наше решение учитывает специфику ПО для автономных летательных аппаратов, в том числе это касается энергопотребления. Мы будем внимательно наблюдать за результатами проекта, чтобы использовать полученный опыт для развития наших технологий. Это позволит нам эффективнее защищать устройства с небольшими вычислительными мощностями, в частности IoT-приборы», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.